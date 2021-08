Vorsfelde: Einbrecher wirft Blumentopf um und wird von Bewohnerin verjagt

Vorsfelde

Dieser Einbrecher hat die Rechnung ohne die Bewohnerin gemacht: Am Sonntagabend stieg ein Unbekannter über ein gekipptes Fenster in ein Haus in der Vorsfelder Sudammsbreite ein. Er warf einen Blumentopf um, so ass die Bewohnerin den Eindringlich hörte und ihn verjagte.

Um 21.10 Uhr bemerkte die Vorsfelderin ein Poltern in ihrem Badezimmer. Als sie die Tür öffnete, stellte sie einen heruntergefallenen Blumentopf sowie einen beschädigten Toilettendeckel und ein geöffnetes Badezimmerfenster fest. Als sie aus dem Haus rannte, bemerkte sie ein wegfahrendes dunkles Auto.

Als der Einbrecher merkte, das Personen im Haus waren, flüchtete er

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen der Polizei verschaffte sich ein Täter durch das gekippte Badezimmerfenster Zutritt zum Haus, wobei der Blumentopf von der Fensterbank fiel. Als er dann bemerkte, dass offensichtlich Personen im Haus waren, die durch die von ihm verursachten Geräusche aufmerksam wurden, verließ er fluchtartig ohne Beute durch das Fenster das Haus und entkam unerkannt.

Polizei fragt: Was war das für ein Fahrzeug?

Inwieweit das durch die Zeugin wahrgenommene Fahrzeug etwas mit der Tat zu tun hat, wird derzeit ermittelt. Die Polizei bittet Personen, die zur Tatzeit in der Sudammsbreite unterwegs waren oder sonstige Hinweise geben können, sich beim 2. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

