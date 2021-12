Vorsfelde

Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen eine Garage in der Straße Über dem Wechsel in Vorsfelde aufgebrochen und drei Fahrräder, zwei Koffer und eine Flasche Wein gestohlen. Kurios: Eines der Fahrräder sowie die Koffer und der Wein tauchten einige Meter weiter in Höhe der Kreuzung Brandenburger Straße mit zwei bislang noch nicht zugeordneten Fahrrädern wieder auf.

Ein Teil der Beute tauchte schnell wieder auf

Am Dienstagmorgen sah der Hauseigentümer, dass Diebe in seine Garage eingedrungen waren und drei Fahrräder fehlten. Er rief die Polizei. Die Beamten entdeckten auf der Fahrt zum Grundstück drei Räder, die an einem Zaun abgestellt waren. Sie zeigten sie dem Vorsfelder. Der stellte schnell fest, dass eines der Räder ihm gehört. Zu seinem Erstaunen, standen an dem Zaun auch zwei Koffer, die ebenfalls aus seiner Garage stammten.

Bei den zwei anderen aufgefundenen Fahrrädern handelt es sich um Damenräder der Marke „Kettler“. Wem sie gehören, ist unklar.

Die Ermittler der Polizeistation Vorsfelde suchen deshalb die Eigentümer sowie Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum mit Fahrrädern oder Koffern gesehen haben. Die Beamten nehmen Hinweise unter der 05363/809700 entgegen.

