Vorsfelde

Mieter aus dem Postdamer Weg in Vorsfelde sind verzweifelt. Ihre Wohnungen sollen 2023 saniert werden – danach droht ihnen von der Adler Real Estate eine Mieterhöhung. Die viele Bewohner nicht zahlen können. „Wir haben Angst um unser Zuhause und dass man uns vertreiben will“, sagt Doris Zander, die eine Mietergemeinschaft gegründet hat. Sie und ihre Mitstreiter suchen deshalb Unterstützung. Bei der SPD waren sie schon, am Dienstag luden sie Bastian Zimmermann (Linke) zu einem Termin vor Ort ein.

Der Oberbürgermeister-Kandidat sitzt im Bauausschuss und kennt das Thema hinlänglich. Bislang nur von der Seite der Stadt, die das Projekt begrüßt. Und von Adler. Nicht aber von den betroffenen Mietern. Und das sei eine ganz andere Perspektive. „Uns wurde immer gesagt, der Großteil der Mieter freue sich über die Sanierung. Protest gebe es nur von einigen wenigen.“ Das sehe Zimmermann nun anders.

Die Vorsfelder Mieter sollten sich unbedingt juristischen Beistand holen

Er möchte Mietern im Potsdamer Weg helfen, riet ihnen aber eindringlich, nicht allein auf die Politik zu setzen. Sondern sich unbedingt juristischen Beistand zu holen. Noch etwas stellten er und sein Linken-Kollege Ilario Ricci bei dem Termin vor Ort fest: „Es gibt ein großes Kommunikationsproblem zwischen Adler und Mietern.“

Mieter luden Bastian Zimmermann ein:

Dieses Problem besteht seit Jahren, sagt Doris Zander. 2016 ging es mit dem Ärger um Betriebskostenabrechnungen los, die bis heute bestehen. Viele Bewohner müssen jedes Jahr 200 Euro und mehr nachzahlen. Wofür? „Da waren Beträge für Dienstleistungen aufgelistet, die gar nicht erledigt wurden“, erklärt Zander. Zum Beispiel für die Reinigung von Dachrinnen. „Unsere Häuser haben aber gar keine Dachrinnen“, sagt Sabrina Siedentop, zweite Mitbegründerin der Mietergemeinschaft.

Mieter bekamen keine Erklärung für die saftige Betriebskostensteigerung

Mieter wollten eine Erklärung für die saftige Betriebskostensteigerung – es gab keine. Vor drei Jahren kam die Nachricht, dass Adler die Wohnblöcke, die aus den 70-ern stammen, sanieren will. „Dagegen haben wir nichts“, sagt Doris Zander. Auch dass die Mieten steigen, sei nicht das Problem. 1 bis 1,50 Euro mehr pro Quadratmeter sei okay, aber nicht wie geplant 3 Euro. „Das können sich einige der Alt-Mieter, die seit Jahrzehnten hier wohnen, nicht leisten“, so Doris Zander.

Die Angst ist nicht unbegründet: Adler hat in Vorsfelde bereits im Lüneburger Ring und in der Hermann-Löns-Straße Wohnhäuser saniert/renoviert. Auch da protestierten Mieter gegen saftige Mieterhöhungen. Außerdem berichteten sie von Sanierungsarbeiten, bei denen viel Mieter-Eigentum beschädigt oder sogar gestohlen wurden. „Es war schlimm“, erzählt Kathrin Hoch aus der Hermann-Löns-Straße.

Dort bekamen die Wohnblöcke eine zusätzliche Etage wie es Adler jetzt im Potsdamer Weg ebenfalls plant. Grünflächen fielen zusätzlichen Parkbuchten zum Opfer. Das möchten Bewohner aus dem Potsdamer Weg nicht vor ihrer Haustür. Deshalb formiert sich der Protest schon jetzt, obwohl die Arbeiten 2023 starten sollen. Doris Zander will kämpfen, obwohl Adler ihr eine Kündigung angedroht habe. Der Grund: Sie soll „andere Mieter aufgewiegelt“ haben.

Von Sylvia Telge