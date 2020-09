Vorsfelde

Der Vorsfelder Ortsrat verleiht die Carl-Grete-Medaille an Wilfried Sukopp und an Klaus Panknin. Das entschieden die Kommunalpolitiker am Dienstagabend in einer nicht-öffentlichen Ortsratssitzung. „Der Beschluss fiel einstimmig“, berichtet Ortsbürgermeister Günter Lach ( CDU).

Mit der Carl-Grete-Medaille zeichnet der Ortsrat Vorsfelde seit vielen Jahren Mitbürger aus, die sich um Vorsfelde verdient gemacht haben. In erster Linie durch ehrenamtliches Engagement für die Allgemeinheit. Benannt ist die Medaille nach dem früheren Bürgermeister von Vorsfelde und Politiker Carl Grete (1810 bis 1871). Vergeben wird sie seit 1992.

Beide haben sich viele Jahre lang ehrenamtlich engagiert

Wilfried Sukopp war viele Jahre lang Vorsitzender der DLRG Vorsfelde und ist noch heute im Verein aktiv. Auch im Vorsfelder Tennisverein (VTV) war er Vorstandsmitglied. Viele Vorsfelder kennen ihn auch als langjährigen Leiter der Hauptschule im Schulzentrum im Eichholz.

Klaus Panknin war viele Jahre lang Präsident der Schützenbrüderschaft Vorsfelde. Außerdem leitete er den Verkehrsverein Vorsfelde live und saß im Aufsichtsrat der damals selbstständigen Volksbank Vorsfelde.

Ortsrat möchte beide Preisträger gemeinsam ehren

Wann und in welchem Rahmen die Beiden geehrt werden, wolle man ihnen jetzt besprechen, so Lach. „Der Wunsch des Ortsrates ist es, beide im Rahmen einer Feierstunde gemeinsam zu ehren“, sagt Günter Lach. Es müsse aber nicht zwangsläufig am 23. Mai sein – dem Geburtstag von Carl Grete.

Von Carsten Bischof