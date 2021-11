Vorsfelde

Die Bushaltestellen an der Amtsstraße in Vorsfelde werden zurzeit barrierefrei umgestaltet – und endlich bekommt auch der Stopp am Bio-Markt (Obere Tor) ein überdachtes Wartehäuschen. Und auch die Haltestelle in Höhe Ütschenpaul an der Amtsstraße wird erneuert.

Lieferprobleme beim Material

„Ich freu mich sehr, dass die Bauarbeiten endlich begonnen haben“, sagt Noch-Ortsbürgermeister Günter Lach. Die Verantwortlichen hatten dem Ortsrat mitgeteilt, dass sich die Maßnahme wegen Lieferproblemen und Materialmangels verzögert habe. „Ich hoffe, das Wetter hält sich, bis alles abgeschlossen ist“, bemerkt Lach.

Die Haltestelle Obere Tor läuft bereits im Probebetrieb mit einer technischen Neuerung für Menschen mit Sehbehinderung: Auf Tastendruck wird der aktuelle Fahrplan angesagt.

