1. Die Tage mit Bumerang: Annu lebt in einem kleinen Dorf, in dem alles von den Nachbarn beobachtet und kommentiert wird. Als sie einen Unfall verursacht, bei dem der Sohn ihrer Freunde zu Schaden kommt, wird sie von der Dorfgemeinschaft geschnitten. Und auch ihr bester Freund Lars wendet sich von ihr ab. Die Tage ziehen sich wie Kaugummi – bis plötzlich ein Schaf in Annus Garten einzieht. Von Nina Sahm, erschienen bei Hanserblau 2019 für 15 Euro

2. Space Girls: Sie sind begabte Pilotinnen, aber das reicht ihnen nicht. Diese Frauen wollen hoch hinaus – bis zum Mond. Maiken Nielsen erzählt die Geschichte der 13 amerikanischen Fliegerinnen, im Mittelpunkt die fiktive Figur Juni, die in den 1960er-Jahren auf ihre Fähigkeiten getestet wurden, ins Weltall zu fliegen. Sie wurden später als „ Mercury 13“ bekannt. Von Maiken Nielsen, erschienen im Wunderlich Verlag 2019 für 22 Euro

3. Der Gesang der Flusskrebse: Die Heldin Kya Clark muss sich schon als Kind durchschlagen, von ihrer Mutter und ihren Geschwistern verlassen, mit einem trunksüchtigen Vater, der schließlich auch das Weite sucht. Ganz allein muss das Mädchen über die Runden kommen, ohne Schulbildung und beinahe ohne erwachsene Unterstützung. Immer gibt man ihr das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Kyas Rückzugsort ist die Natur, das Marschland von North Carolina, das sie voll Neugier erkundet. Nur wenige Menschen lässt sie an sich heran oder nimmt ihre Hilfe an. Als das Sportass Chase Andrews tot aufgefunden wird, verdächtigt man die inzwischen erwachsene Kya. Und obwohl sie ein Alibi hat, trauen ihr alle einen Mord zu. Von Delia Owens, erschienen im Hanser Verlag 2019 für 22 Euro.

4. Die verlorenen Blumen der Alice Hart: Alice erlebt als Kind eine Tragödie: Bei einem Brand kommen ihre Eltern ums Leben. Sie zieht auf die Blumenfarm ihrer Großmutter, einer Frau, die sie bis dahin nicht kannte. Warum hatte ihre Oma jeglichen Kontakt zu Alices Vater und seiner Familie abgebrochen? Das Aufspüren der eigenen Wurzeln wird für die junge Frau ein schmerzhafter Weg, den sie aber gehen muss. um ein unabhängiges Leben führen zu können. Von Holly Ringland, erschienen im Limes Verlag 2019 für 20 Euro

5. Bis ihr sie findet: Dreißig Jahre nachdem die vierzehnjährige Aurora bei einem Campingausflug verschwunden ist, taucht in dem Waldstück eine Leiche auf. Detective Chief Inspector Jonah Sheens weiß sofort, wer hier gefunden wurde. Und es ist klar: Nur die sechs Freunde von Aurora – oder zumindest einer aus der Gruppe – konnten wissen, wo die Leiche versteckt war. Von Gytha Lodge, erschienen bei Hoffmann und Campe 2019 für 14,90

6. Diese goldenen Jahre: Paul Beckermann ist Schüler am Bauhaus – zunächst in Weimar, später in Dessau. Sein Leben lang ist er in seine Mitstudentin Charlotte verliebt, doch die Beziehung ist schwierig und wird durch die Zeitläufte auch nicht einfacher. Aus Pauls Sicht werden die Zwanziger Jahre an der Kunstschule beschrieben, die mit vielen Umbrüchen und vor allen Dingen geschichtlichen Umwälzungen verbunden waren. Die traurigen Ereignisse, die sich nach der Machtergreifung abspielten, werden Pauls und Charlottes Leben für immer verändern. Von Naomi Wood, erschienen im Atlantik Verlag 2019 für 22 Euro

7. Der Kinderflüsterer: Nach dem plötzlichen Tod seiner Frau will Tom Kennedy mit seinem kleinen Sohn Jake einen Neuanfang. Der soll in der Stadt Featherbank beginnen, in einem neuen Haus, einer neuen Umgebung in der nichts an die geliebte Frau und Mutter erinnert. Doch der Ort hat eine schaurige Vergangenheit: Vor zwanzig Jahren wurden hier fünf Kinder entführt und getötet. Der Mörder wurde als „Kinderflüsterer“ bekannt und zu guter Letzt gefasst. Als jetzt wieder ein Kind verschwindet, werden sofort Gerüchte laut: der Kinderflüsterer habe einen Komplizen gehabt. Auch Tom wird stutzig, denn sein Sohn Jake benimmt sich in letzter Zeit komisch. Von Alex North, erschienen im Blanvalet Verlag für 13,00 Euro.

8. Nebelinsel: Zoe Gilbert beschreibt in ihrem Debüt eine archaische Inselgemeinschaft, über der etwas Mythisches liegt. Da ist Verlyn, der mit einem Flügel geboren wurde anstelle eines zweiten Armes. Doch was macht man mit einem Flügel? Oder Plum, die von einem Mann entführt wird aus dessen Haar sie winzig kleine Muscheln kämmen kann. Von Zoe Gilbert, erschienen bei Wunderraum für 20 Euro.

9. Herbst: Elizabeth begegnet Daniel zum ersten Mal mit acht Jahren, als sie mit ihrer Mutter umzieht. Der neue Nachbar ist Großvaterersatz, aber in gewisser Weise auch Mentor des Mädchens. Im Herbst 2016 ist Daniel einhundert Jahre alt. Elizabeth ist Anfang 30 und verdankt ihm, dass er sie schon als Kind mit der Kunst bekannt gemacht hat. Jetzt besucht Elizabeth ihn im Altersheim, liest ihm vor und fragt sich, was die Zukunft bringen mag. Denn England hat einen historischen Sommer hinter sich, die Nation ist gespalten, Angst macht sich breit. Das Land ist dabei, die EU zu verlassen... Von Ali Smith, erschienen bei Luchterhand für 22,00 Euro.

10. Die Frau, die nicht alterte: Martine führt mit Ende zwanzig ein glückliches Leben, hat studiert, mit André den Richtigen gefunden, ihn geheiratet und einen Sohn zur Welt gebracht. Gelassen und voller Zuversicht blickt sie in die Zukunft. Doch dann hört sie mit dreißig plötzlich auf zu altern. Für Martine und ihre Familie wird dieses Phänomen zu einer Zerreißprobe. Denn wer will schon für immer jung sein, wenn die Liebsten, die Freunde, die Verwandten alle ständig älter werden? Von Grégoire Delacourt, erschienen bei Hoffmann und Campe für 20,00 Euro.