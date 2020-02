Brunhilde Keiser führt in die Wolfsburger Vergangenheit

Vorsfelde

Kindheit zwischen Krieg, Kaugummis und Klieversberg: In der Heimatstube Vorsfelde hat am Freitag Brunhilde Keiser vor 25 Zuschauern von ihrer Kindheit in der „Stadt des KdF-Wagens“ berichtet. Die Inhaberin des Uhrengeschäfts Keiser gehörte mit ihren Verwandten zu den ersten Familien in Wolfsburg und hat die Entwicklung der Stadt hautnah miterlebt.

Eine Stadt im Aufbau

Als Keiser 1939 mit ihren Eltern und Brüdern aus Chemnitz herzog, hieß Wolfsburg noch „Stadt des KdF-Wagens“. Aber auch sonst ließ sich damals nicht erahnen, was aus Wolfsburg einmal werden würde: „Alles war noch im Bau. Nur der Steimker Berg war fertiggestellt. Keiser zog mit ihrer Familie in ein Haus in der heutigen Schillerstraße, ihr Vater arbeitete bei den Stadtwerken.

Glückliche Kindheit trotz des Kriegs

Trotz des Krieges habe sie eine schöne Kindheit gehabt, blickte die Wolfsburgerin zurück: „Wir haben viel draußen gespielt, es gab große Schützenfeste und zwei Kinos“. Keiser berichtete sehr lebhaft, mit viel Mimik und Gestik und regte auch die Zuschauer zum Schwelgen in der Vergangenheit an – Spiele wie „Räuber und Gendarm“ oder „Mutter, Mutter, wie weit darf ich reisen?“ kannten viele aus ihrer Kindheit.

Zwischen Bomben und Brombeeren

Schwimmen im Schillerteich, schlittern auf eisglatten Straßen und aufgeschürfte Knie von Pflastersteinen aus Schlacke – all das war Teil von Keisers Kindheit und ihrem Bericht in den Räumen des Heimatvereins. Neben den heiteren Momenten erzählte die Wolfsburgerin den gebannten Zuhörern aber auch, wie sie bei Bombenangriffen in den Luftschutzkeller flüchten musste und wie arm die Menschen nach dem Krieg waren. Keiser machte nach der Schule eine Lehre beim Juwelier und hielt sich mit 12,50 D-Mark in der Woche über Wasser, zufrieden sei sie dennoch gewesen: „Wir sind mit dem Fahrrad zum Klieversberg oder bis nach Rühen gefahren und haben Heidelbeeren und Brombeeren gesammelt.“

Damenwahl in der Arbeiterstadt

Zwischendrin schilderte Keiser einige amüsante Anekdoten, zum Beispiel dazu, wie sie nach der Ankunft der US-Amerikaner in Wolfsburg als erstes einen Soldaten nach einem Kaugummi fragte. Außerdem habe die Arbeiterstadt so ihre Vorteile gehabt: „Es gab wahnsinnig viele Jungs, man hatte eine große Auswahl.“

Mit Blick auf die heutige Zeit sagte Keiser: „Ich bin immer stolz auf unser Wolfsburg. Die Leute hier sind weltoffener als anderswo, weil in der Stadt schon immer Menschen aus vielen Nationen zusammenleben.“ Bei den Gästen kam der Abend so gut an, dass der Heimatverein bereits eine Wiederholung plant.

Von Melanie Köster