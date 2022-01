Vorsfelde

Seit dem 1. Dezember ist Katharina Rex, die ihre erste Ausbildung bei MS Floristik in der Südstadt absolvierte, zurück in Vorsfelde und hat sich mit einem eigenen Geschäft in der Amtsstraße die Basis für eine vielseitige Laufbahn geschaffen. Mit der „Blumenstube Rex“ kehrte die 28-Jährige einerseits zu den Wurzeln zurück und kombinierte das gleichzeitig mit ihrer zweiten beruflichen Leidenschaft: Innenarchitektur. Das klappte so gut, dass sie schon im ersten Monat beschloss, die Geschäftsräume auf rund 120 Quadratmeter zu erweitern: Zurzeit wird nebenan weiter ausgebaut.

Zur Galerie Floristin und Innenarchitektin Katharina Rex hat in Vorsfelde den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt – und noch im ersten Monat in der neu eröffneten Blumenstube Rex in der Amtsstraße die Räumlichkeiten erweitert. Die Fotos von Roland Hermstein gewähren Einblick in die Geschäftsträume und ins gerade entstehende Workshop-Atelier nebenan.

Zur Seite steht der jungen Geschäftsfrau dabei die Familie – nicht zuletzt ihr Partner Holger Michaelsen. Der 44-Jährige stammt vom Bodensee, war früher im Bereich Industriemechanik tätig und richtete sich jetzt neben dem Lager des Ladens eine kleine Holzwerkstatt ein. Dort entwirft und gestaltet er auch Möbel, die die Blumenstube zu einem ganz besonderen Geschäft machen. „Die Kundschaft soll sich hier wie zu Hause fühlen“, erklärt Katharina Rex.

Fundgrube für Mitbringsel

Deshalb stehen die Schnittblumen in Vasen in unterschiedlichsten Formen und Farben, das freigelegte Fachwerk im historischen Gebäude prägt das Ambiente und überall finden sich Kleinigkeiten wie Schilder mit witzigen Sprüchen oder Blumentöpfe mit Brillen, in denen Hyazinthen wirken wie eine Irokesen-Frisur. „Ich habe selbst so einen“, sagt Rex mit Blick auf die Blumen-Punker, „den habe ich Björn genannt.“ Sie will mehr bieten, als nur Schnittblumen: Etliche Deko-Artikel, Likör und Wein gehören zum Angebot. Denn wer Blumen kauft, will sie meist verschenken – und dann kommen kleine Mitbringsel oft gerade recht.

Mehr als nur Schnittblumen und Gestecke: Auch Wein oder Likör sowie Deko-Elemente bietet die Blumenstube Rex zum Verkauf an. Quelle: Roland Hermstein

Für die Einrichtung hat Katharina Rex nicht nur intuitiv einen Blick, sie hat Innenarchitektur studiert und arbeitete dann in einem Möbelhaus als Küchenplanerin. „Auch das hat mir sehr viel Spaß gemacht, denn ich habe viel gelernt und es war ein tolles Team“, sagt sie. „Ich hatte immer gedacht, dass ich genau das will – Räume einrichten – aber dann ist mir bewusste geworden, dass ich als Floristin eigentlich sehr glücklich war“, erzählt sie. „Jetzt bin ich hier und will auch nicht wieder weg! Ich wurde so freundlich aufgenommen – sowohl von dem Besitzer des Hauses als auch von den Menschen, die bei mir gekauft haben. Die ersten kamen gleich wieder oder haben mich weiter empfohlen.“

Beratungsraum für Feste oder Trauerfeiern

Das machte ihr Mut für den nächsten Schritt: Zur Freude des Hausbesitzers nimmt die Blumenstube bald auch den zweiten Laden im Erdgeschoss komplett mit in Beschlag. Dort will Katharina Rex künftig Beratungsgespräche für die Planung von Blumenarrangements bei Hochzeitigen oder Trauerfeiern führen, Workshops anbieten und die Wände als Ausstellungsfläche zur Verfügung stellen. Eine erste Vernissage plant hier bereits der mit ihr befreundete Fotograf Andreas Grietsch.

„Aber drei oder vier Monate wird es noch dauern, bis hier alles fertig ist“, schätzt Katharina Rex. Neben Lager, Holzwerkstatt und Beratungsraum hat sie auch ein provisorisches Matratzenlager aufgeschlagen, weil die meisten Blumen-Lieferungen nachts erfolgen und der Weg vom eigentlichen Wohnort in Barwedel zu weit wäre. „Ich bringe dann dort meine achtjährige Tochter in Ruhe ins Bett und meine Mutter ist zum Glück immer da, falls irgendetwas sein sollte – wir wohnen ja in einem Haus.“ Wenn das Geschäft weiterhin so gut läuft wie bisher, wird sie in Vorsfelde auch Angestellte beschäftigen. „Wahrscheinlich früher als geplant“, vermutet sie.

Von Andrea Müller-Kudelka