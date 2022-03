Vorsfelde

Klima- und Naturschutz sollen das zukünftige Wohnquartier „Fuhrenkamp“ in Vorsfelde prägen. Wie dies im Rahmen eines städtebaulichen Konzeptes umgesetzt werden kann, hat Baurat Marc Heinisch vom Stadtplanungsamt am Dienstag dem Ortsrat Vorsfelde vorgestellt.

„Wir erproben im Fuhrenkamp eine Quartiersentwicklung mit einer besonderen ökologischen Qualität“, sagte Heinisch. Schwerpunkte dabei seien eine möglichst gering gehaltene Versiegelung, der Einsatz von erneuerbarer Energie und möglichst verträgliche Eingriffe in Natur und Landschaft.

Fuhrenkamp: 1100 Wohneneinheiten entstehen

Dafür wirbt die Verwaltung schon jetzt um Verständnis in den Kreisen der zukünftigen Bewohner, die in den 1100 Wohneinheiten in Einzel- Doppel- und Mehrfamilienhäusern ihr neues Domizil beziehen möchten. Derzeit bereitet die Stadt eine Abstimmung mit allen Betroffenen vor.

Neubaugebiet Fuhrenkamp: Die Planungen dazu dauerten mehrer Jahre. Quelle: Boris Baschin

Nach mehrjähriger Entwicklungsphase nimmt mit dem Fuhrenkamp ein intensiv behandeltes Objekt nun endlich Formen an. Östlich der gegenwärtig vorhandenen Kleingärten und Wochenendhäuschen sollen Eigenheime und Mietwohnungen entstehen, die in Form und Gestaltung die Balance aus Dichte, Mobilität, Freiraum und Klimaschutz halten.

B-Plan-Änderung: Brandschutz stellt größte Herausforderung dar“

Dafür muss allerdings zunächst der bestehende Bebauungsplan geändert werden, um insbesondere Platz für eine ausreichend groß dimensionierte Erschließungsstraße zu schaffen, um später auch den Einsatz von Feuerwehrfahrzeugen zu ermöglichen. „Der Brandschutz stellt eine der größten Herausforderungen“, so Heinisch.

Um die Erschließungskosten effizient einzusetzen, soll entlang dieser geplanten Straße ein weiteres neues Quartier geschaffen werden. Nachfragen aus dem Ortsrat befassten sich unter anderem mit der Infrastruktur.

Ortsbürgermeisterin Sandra Straube (PUG) erkundigte sich nach den Möglichkeiten, im neuen Quartier auch Kita oder Schule entstehen zu lassen. „Eine Kita gibt es definitiv“, sagte Heinisch, eine Grundschule müsse je nach Bedarf geplant werden.

Kritisch äußerte sich Ortsrat Werner Reimer (CDU) zur Mietpreisentwicklung. „Die Objekte müssen bezahlbar bleiben“, mahnte er. Die hat Verwaltung zwischenzeitlich bestätigt, dass im Fuhrenkamp auch mietpreisgeminderte Wohnungen entstehen sollen.

Von Burkhard Heuer