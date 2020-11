Vorsfelde

Eine Sekunde lang nicht aufgepasst, schon hat’s gekracht: So kam es am Montagmorgen gegen 7.50 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Neuhäuser Straße in Vorsfelde. Verletzt wurde zum Glück niemand, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 5500 Euro.

Es gibt öfter Auffahrunfälle auf der Neuhäuser Straße

Der Unfall passierte auf der Neuhäuser Straße in Höhe der Einmündung Moorbreite: Laut Polizei fuhr eine 39-jährige Skoda-Fahrerin auf den Sharan einer 51-Jährigen auf. Beide Frauen sind Wolfsburgerinnen. Die genaue Unfallursache ermittelt die Polizei noch: „Auf der Neuhäuser Straße gibt es ja regelmäßig stockenden Verkehr“, sagt Polizeisprecher Sven-Marco Claus. An dieser Stelle gebe es allerdings kaum Unfälle.

Unfallschwerpunkte seien eher die Abzweigung in Richtung Danndorf an der Kanalbrücke sowie der Bereich am Drömling-Center. Dort registriere die Polizei häufiger Auffahrunfälle.

Von Carsten Bischof