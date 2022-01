Vorsfelde

Ein markantes Gebäude verschwindet gerade aus der Südstadt Vorsfeldes: Das alte Getreidesilo am früheren Bahnhof wird abgerissen. Einige trauern: „Ich erkenne meine Heimat bald nicht mehr“, kommentiert eine Ex-Vorsfelderin auf Facebook. Viele Nachbarn und Ortsbürgermeisterin Sandra Straube begrüßen die Entwicklung dagegen ausdrücklich. Die WAZ hat mit dem Investor, der das Grundstück gekauft hat, über dessen Pläne gesprochen und blickt zudem auf ein Stück Vorsfelder Geschichte zurück.

Doppelhäuser statt Industriebrache

Die Firma Kroll, deren Schriftzug in den 70er Jahre auf dem Silo weithin sichtbar für den Landhandel nebenan warb, wird den mittlerweile baufälligen Turm nicht vermissen. In der Region verschwanden im Laufe der Zeit immer mehr landwirtschaftliche Betriebe und aus dem Landhandel ist der Kibitzmarkt Kroll geworden – mit Reiterbedarf, Haustier-Zubehör und einem immer weiter wachsenden Angebot für Kunst, Kunsthandwerk und Handarbeiten. Das angrenzende Gelände verkauften Krolls vor einigen Jahren an einen Investor. Der will jetzt erst einmal „in Ruhe abreißen“ und die Zuwegung im hinteren Bereich vor dem Bahnhof instand setzen sowie mit einer Beleuchtung ausstatten. Dann wird neu gebaut: Doppelhäuser sind geplant, sie sollen sich an der bereits vorhandenen Wohnbebauung orientieren und so nahtlos einpassen.

Wie sich die Eberstadt verändert

Aber ist es nicht doch schade, dass eine Art Wahrzeichen der Südstadt verschwindet? „Natürlich geht damit ein Stück Wirtschaftsgeschichte“, sagt Ortsbürgermeisterin Sandra Straube. Sie selbst erinnert sich noch gut daran, wie sie als Kind mit ihrem früh verstorbenen Vater Hans-Joachim Rogaß, selbst Landwirt, am Silo Kraftfutter für die Kühe geholt hat. „Aber ich freue mich, dass sich Vorsfeldes Südstadt weiter entwickelt“, betont sie. Und Wohnungsbau war schließlich auch in den Nachkriegsjahren schon einmal ein wichtiger Sandortfaktor: Zahlreiche Geflüchtete aus den ehemaligen deutschen Siedlungsgebieten im Osten Europas bauten sich hier in den 50er und 60er Jahren ein neues Zuhause.

Das Silo: Jahrelang verdeckten Eternit-Platten der Fassade den Kroll-Schriftzug, der erst während der Abrissarbeiten wieder sichtbar wurde. Quelle: Finn Kahrens

Das markante Silo-Bauwerk wurde im Jahre 1958 von der Firma Wollenschläger, zur damaligen Zeit größter Getreidehändler in der Region, errichtet. In den 70er Jahren übernahm der Vorsfelder Landhandel Kroll das Silo und die Nebengebäude, die als Lager für Futtermittel genutzt wurden. Wurde der Platz doch einmal knapp, stand die ehemalige Kartoffelflockenfabrik im 300 Meter entfernten Flockenweg zusätzlich als Speicher zur Verfügung. Diese hatte ein Fassungsvermögen von 200 Tonnen und eine direkte Anbindung an das Schienennetz.

Wirtschafts- und Technikgeschichte

Eine Besonderheit des Siloturms war das Verladesystem. Das angelieferte Getreide wurde in eine Bodenluke geschüttet und gelangte so in das Gebäude. Dort wurde es mit Hilfe eines sogenannten Elevators, einem vertikalen Förderband mit Schaufeln, in die Spitze des Silos gezogen und in eine der zwölf Silozellen gekippt. „Damals war die Technik das Neueste vom Neuesten“, erzählt Wolfgang Kroll.

1996 wurde das Silo endgültig stillgelegt. Die Firma Kroll lagerte auf dem Gelände noch bis zur Schließung ihrer Gartenabteilung Material. Bis 2021 Jahr befanden sich zudem aktive Mobilfunkantennen auf dem Dach. Doch die sind längst auch schon wieder Geschichte.

Dafür beginnt ein neues Kapitel. Große Freude herrscht bei dem Geschäftsmann Daniel Timmas (Zeltverleih/Veranstaltungen), der als Nachbar im stillgelegten Bahnhof vier Miet-Wohnungen und seine Geschäftsräume betreibt. „Das Bauvorhaben des Investors wertet die Gegend hier richtig auf“, sagt er.

Baustelle: Auf dem frei werdenden Grundstück gegenüber des alten Bahnhofs in Vorsfelde sollen Gebäude mit günstigem Wohnraum entstehen – angepasst an die Umgebung in der bestehenden Siedlung. Quelle: Finn Kahrens

Abriss: Daten und Fakten Der Turm des Getreidesilos am Vorsfelder Bahnhof hatte eine Gesamthöhe von 30 Metern. 17 Meter davon füllten die Silozellen. Die anderen 13 Meter beinhalteten einen fünf Meter hohen Vorraum und das Verteilsystem im Dachbereich. Insgesamt hatte der Getreideturm ein Fassungsvermögen von 800 Tonnen, die sich in zwölf Silozellen mit einem Lagerraum von 6 mal 90 beziehungsweise 75 Tonnen und sechs weiteren kleineren Kammern aufteilten. Ein Bauwerk dieser Größe abzureißen verlangt natürlich Spezial-Equipment. Die zuständige Abrissfirma verwendet einen Hitachi-Bagger mit einem 25 Meter langen Baggerarm und einem Arbeitsgerät mit einem Arbeitsgewicht von 62.800 Kilogramm. Dieses Ungetüm schaffte es bereits am ersten Tag, fast die Hälfte des Silos in Trümmer zu verwandeln.

Von Finn Kahrens und Andrea Müller-Kudelka