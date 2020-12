Vorsfelde

Das Neubaugebiet Fuhrenkamp und der weitere Glasfaserausbau in Vorsfelde –über diese beiden Themen hat der Vorsfelder Ortsrat am Mittwochabend beraten. Außerdem verabschiedete er sich von zwei langjährigen Mitstreitern.

Der Abschied kam gleich zu Beginn der Sitzung: Ortsbürgermeister Günter Lach ( CDU) dankte dem Leiter der Verwaltungsstelle Vorsfelde, Hartmut Stapelfeld, „für die tolle Zusammenarbeit“. Stapelfeld geht in den Ruhestand. Außerdem bedankte sich Lach beim stellvertretenden Verwaltungsstellen-Leiter Marcel Morawietz: Er ist ins Gesundheitsamt gewechselt. Beide bekamen Präsentkörbe zum Abschied.

Anzeige

660 neue Wohneinheiten am Fuhrenkamp ab 2025 möglich

Die Pläne zur Bebauung des Areals am Fuhrenkamp stellten die städtischen Planer Marc Heinisch und Antje Malig vor. Auf der 72 Hektar großen Fläche sind rund 660 neue Wohneinheiten geplant – „Ein- und Mehrfamilienhäuser“, so Malig. Die Erschließungsarbeiten könnten 2023 beginnen, die ersten Häuser könnten 2025 gebaut werden. Die Grundstücke sollen zwischen 400 und 600 Quadratmeter groß sein, Biotope und Bäume sollen erhalten bleiben.

Zum Fuhrenkamp: An der Grenze zur Nordstadt sollen 660 neue Wohneinheiten entstehen – auf Vorsfelder Gebiet. Quelle: Britta Schulze

Angeschlossen werden soll das Baugebiet an die Straße Zum Fuhrenkamp. „Hält die den Verkehr denn aus?“, wollte Jürgen Evenburg (Piraten) wissen. „Ja“, versicherte Antje Malig. Werner Reimer ( CDU) regte eine Brücke für Radfahrer und Fußgänger über die Westumgehung an, Kerstin Struth ( SPD) schlug eine Unterführung vor.

Wobcom-Vertreter stellt neues Glasfaser-Förderprogramm vor

Mit guten Nachrichten kam auch Thomas Schulz vom Wobcom-Vertrieb in den Vorsfelder Ortsrat. Er berichtete von einem weiteren Förderprogramm zum Ausbau des Glasfasernetzes (“Graue Flecken“) – die Stadt müsse Fördergelder beantragen, dann könne man weitere Teile Vorsfeldes mit dem schnellen Internet versorgen – im Süden und in der Bürgerkämpe. Im Vorsfelder Norden habe man zu Wochenbeginn „die ersten Glasfaseranschlüsse in Betrieb genommen“. Auch am Fuhrenkamp laufe aktuell die Erschließung.

Weitere gute Nachricht: Der Heimatverein will in Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg ein Vorsfelder Stadtmodell aus Bronze an der St. Petrus-Kirche aufstellen. „Vermutlich neben dem Bücherschrank“, berichtete Sandra Straube (PUG). „Das Modell soll den Vorsfelder Pudding zeigen und wird vielleicht noch am Ende des Jahres aufgestellt.“ Es soll an 875 Jahre Vorsfelde erinnern.

Von Carsten Bischof