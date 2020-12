Vorsfelde

Die bunten Kerzengläser standen am Freitag dicht an dicht auf der Mauer der St. Petrus-Kirche in Vorsfelde. Für die Aktion „875 Lichter“ sollten mindestens genauso viele Kerzen abgegeben werden. Doch die Vorsfelder übertrafen diese Zahl: Bereits am Donnerstagnachmittag wurden mindestens 1200 Kerzengläser abgegeben. So können die Wolfsburger auch noch am Samstag durch die Eberstadt flanieren und die weihnachtliche Stimmung genießen.

Statt einem Spaziergang mit Abstand und Maske wollten die Vorsfelder dieses Jahr viel feiern – vor allem das 875-jährige Jubiläum der Eberstadt. Jedoch können solche Events wegen Corona nicht stattfinden, dafür erinnern viele kleinere Aktionen an das Jubiläum. So wie die Aktion „875 Lichter“, die von der Kirchengemeinde und dem Arbeitskreis Kirchplatz organisiert wurde. „Wir waren optimistisch, dass wir mehr als 800 Kerzen bekommen, doch diese große Bereitschaft freut uns sehr“, so Willi Dörr vom Arbeitskreis.

Anzeige

Vorsfelder Kirchengemeinde organisierte „875 Lichter“-Aktion

Probst Ulrich Lincoln habe bereits mit so vielen Lichtern gerechnet, da alle Vorsfelder Kindertagesstätten und auch das Familienzentrum in der Carl-Grete-Straße gebastelt haben. Zudem wurden 470 bunte Gläser bei der Propsteijugenddiakonin Simone Rieger abgegeben.

Lesen Sie auch

Die zahlreichen Kerzen sollen jedoch nicht nur an die Jahreszahl Vorsfeldes erinnern, sondern gleichzeitig Trost spenden. „Licht ist auch ein Zeichen der Hoffnung, Freude und Wärme. Das sollen die Menschen auch spüren“, sagt Rieger. Die Gläser können nämlich nach der Aktion am Samstag mitgenommen werden.

So sieht die Aktion „875 Lichter“ in Vorsfelde aus – eine Bildergalerie:

Zur Galerie An der St. Petrus-Kirche in Vorsfelde leuchten mehr als 1200 Kerzen. Die Aktion „875 Lichter“ soll an die Jubiläumsfeier erinnern und den Menschen Hoffnung geben.

Wolfsburger können Kerzengläser abholen

Die Lichter leuchten am Samstag zwischen 16 und 20 Uhr an der Petrus-Kirche. Die Mitglieder des Arbeitskreises, die Landfrauen Vorsfelde und die Mitglieder der Feuerwehr behalten die Gläser im Auge und tauschen die Teelichter aus. „3000 Lichter haben wir – hoffentlich reichen sie aus“, sagt Dörr.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig