Viele Unfälle: So soll die Kreuzung der Westumgehung sicherer werden

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich im August 2019 auf der L 291 an der Westumgehung bei Wendschott. Dabei wurde eine 80-jährige Beifahrerin tödlich verletzt. „Das war ein tragischer Unfall“, sagt Carsten Sprenger von der Vorsfelder Polizei. Er stellte am Mittwoch die Unfallstatistik der Polizeistation Vorsfelde vor. Die Kreuzung gilt laut der Unfallkommission als Unfallschwerpunkt. Nun soll sie sicherer werden: Eine neue Ampelschaltung soll das Unfallrisiko minimieren.

2019: Ein tödlicher Unfall an der Kreuzung

„Geplant ist ein Ampelanlage mit einem Pfeil für Linksabbieger“, sagt Sperling. Ein genauer Zeitpunkt zum Umbau stehe noch nicht fest, aber der Fall sei aktuell in Bearbeitung. Im vergangenen Jahr hatte sich dort ein tödlicher Unfall ereignet. Eine 80-jährige Oebisfelderin wurde nach dem Unfall ins Klinikum gebracht und erlag dort ihren Verletzungen. Der ebenfalls 80-jährige Fahrer des Autos hatte auf der Strecke von Brechtorf nach Wolfsburg beim Linksabbiegen in die Alte Schulstraße in Wendschott, Höhe Aldi, einen entgegenkommenden Golf übersehen.

2020: Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Wendschott

Und erst in diesem Jahr kam es zu einem Unfall mit zwei schwer verletzten Frauen. Ebenfalls beim Linksabbiegen übersah eine 45 Jahre alte Fahrerin eines Skoda Roomster beim Abbiegen in die Alte Schulstraße einen entgegenkommenden VW Polo GTI einer 39-Jährigen. Beide Fahrerinnen wurden mit schweren Verletzungen ins Klinikum Wolfsburg eingeliefert. Ein neun Monate alter Säugling, der sich mit im Skoda Roomster befand, blieb unverletzt.

Laut Unfallstatistik: Zahl der Wildunfälle steigt

Die Unfallbilanz der Vorsfelder Polizei machte auch einen Zuwachs an Wildunfällen deutlich. Im Jahr 2019 wurden der Polizei 101 Wildunfälle mit einem Reh oder Wildschein gemeldet. Deutlich weniger waren es noch im Jahr 2018: 73 Unfälle wurden registriert. „Es gibt drei Unfallschwerpunkte“, berichtet Sperling. Erstens, die K 31 zwischen Velstove und Brackstedt, zudem die B 188 zwischen Vorsfelde und Oebisfelde entlang der Bahnlinie und an der L 290 von Hehlingen nach Almke, wenn auch dort mit rückläufigen Unfallzahlen. „Die Wildunfallkomission beschäftigt sich mit der Thematik. Geplant sei das Wild zu bejagen und Reflektoren an den Straßenrändern anzubringen.

Von Nina Schacht