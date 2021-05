Velstove

Die Heuernte im Mai und Juni kostet immer wieder Jungtiere das Leben, die versteckt im hohen Gras liegen. Die Jägerschaft in Wolfsburg hat sich die Rettung dieser Tiere auf die Fahnen geschrieben. Einen eigenen Trupp stellten die Velstover auf die Beine, damit sie vor Ort möglichst spontan auf Hinweise aus der Landwirtschaft reagieren können. Mit Hilfe von Spenden beschafften die Organisatoren Jörn Rogaß und Uwe Kudla jetzt eine neue Drohne für die Projektgruppe Rehkitzrettung.

Drohne mit Wärmebildkamera erspäht Tiere im hohen Gras

„Wir sind immer in den frühen Morgenstunden unterwegs, weil es schwieriger wird, die Tiere aufzuspüren, wenn die Temperatur steigt“, erklärt Jäger Jörn Rogaß. Die Einsätze werden nicht langfristig geplant, sondern müssen meist sehr spontan organisiert werden: Bevor ein Landwirt mit dem Mähdrescher zur Ernte ausrückt, kann er sich bei Jörn Rogaß melden. Uwe Kudla steuert dann über der betroffenen Wiese oder einem Feld die Drohne, die mit einer Wärmebildkamera ausgestattet ist und so Tiere auch im hohen Gras orten kann. Doch das Duo braucht helfende Hände: Im Normalfall macht sich eine kleine Gruppe mit schützenden Handschuhen ausgerüstet auf den Weg, um die Tiere quasi einzukesseln und vor dem Mähtod zu bewahren. Fünf Rehkitze und zwei Junghasen wurden so nach Angabe der Projektgruppe im ersten Jahr gerettet.

Sprecher der Velstover Jäger: Jörn Rogaß. Quelle: Roland Hermstein

Die neue Drohne soll mit ihrer besseren technischen Ausstattung helfen, noch mehr Tiere zu retten. Doch ohne helfende Hände geht es trotzdem nicht. „Leider sind die Kontaktdaten der Helferinnen und Helfer verloren gegangen“, gesteht Jörn Rogaß. Er hofft, dass sich alle unter der Telefonnummer 05363/989501 melden – und vielleicht gesellen sich ja auch neue Mitglieder dazu. Eine WhatsApp-Gruppe soll künftig den schnellen Einsatz garantieren.

Dank gilt schon jetzt der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, der Firma Sturm Isotec und auch allen Privatleuten, die kleinere Geldspenden für die Neuanschaffung der Drohne gegeben haben. „Wir werden künftig noch effektiver und nachhaltiger tätig sein können“, sagt Rogaß.

Von Andrea Müller-Kudelka