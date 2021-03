Vorsfelde

„Hildegard“ und „Herbert“ sind erneut Opfer einer Farbattacke geworden: In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte die beiden mobilen Blitzer in Velstove und Brackstedt mit schwarzer Farbe beschmiert. Und zwar unter anderem genau dort, wo die Kamera sonst Raser fotografiert. Die Stadt machte sich sofort an die Beseitigung der Schmierereien.

Anwohner meldeten die Farbattacke am Samstagmorgen

Anwohner meldeten die Farbattacke laut einem Polizeisprecher am Samstagmorgen. Eines der mobilen Geräte stand zum Zeitpunkt der Tat gegenüber der Bushaltestelle in der Straße Zum Badekoth in Brackstedt. Das andere befand sich in der Dorfmitte von Velstove, auf der Alten Handelsstraße. Die Stadt begann noch am Morgen mit der Beseitigung des Schadens.

Die beiden mobilen Blitzanhänger, die die Stadt mit den Namen „Hildegard“ und „Herbert“ getauft hat, sind nicht das erste Mal Opfer von Attacken mit schwarzer Farbe geworden. Besonders viel Aufsehen erregte ein betrunkener Randalierer (41) im April des vergangenen Jahres. Ein Zeuge beobachtete damals, wie der Mann eine der Radarfallen an der Braunschweiger Straße beschmierte. Als Polizisten den 41-Jährigen wenig später in Tatortnähe stellten, verhielt dieser sich aggressiv und gab vor, mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Die am Einsatz beteiligten Beamten mussten zunächst in Quarantäne, ein Corona-Test sorgte jedoch schnell für Entwarnung.

Von Melanie Köster