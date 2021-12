Velstove: Unbekannte zerstören Weihnachtsdeko

Wolfsburg

Da helfen auch die lächelnden Gesichter der Holzschneemänner in der Ortsmitte nicht mehr – die Mitglieder der Velstover Arbeitsgemeinschaft „Unser Dorf hat Zukunft“ sind sauer und enttäuscht: Das zweite Jahr in Folge haben sich Unbekannte ihre liebevoll gestaltete Weihnachtsdeko zu schaffen gemacht.

„Das ist unmöglich“, ärgert sich Friedhelm Schlak, früherer stellvertretender Ortsbürgermeister und Mitglied der Arbeitsgemeinschaft. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag der vergangenen Woche zerschnitten die Übeltäter die Lichterketten an den Schneemännern aus Holz und rissen aufgestellte Engel aus ihrer Verankerung. Dabei seien die wasserdichten Lichterketten alles andere als günstig gewesen: „30 Euro waren gleich wieder in den Sand gesetzt.“

Schon im vergangenen Jahr wurden die Schneemänner Opfer eines Angriffs

Was die fünf Frauen und acht Männer der Arbeitsgemeinschaft besonders ärgert: Schon im vergangenen Jahr machten sich Unbekannte an ihrer Deko zu schaffen, zerstörten die selbst gebauten Schneemänner. Damals wie heute richteten Schlak und seine Mitstreiter alles wieder her – in der Hoffnung, dass die Täter nicht noch einmal vorbeikommen.

Wer hinter dem Vandalismus steckt, ist unklar: „Es sind hundertprozentig welche aus dem Dorf“, ist Schlak überzeugt. Er berichtet, dass die Übeltäter nicht nur die Deko zerstört haben, sondern auch überall im Dorf Bierflaschen achtlos in der Gegend herumstehen lassen. Schlak ist enttäuscht über die Zerstörungswut einzelner Mitbürger. Denn eigentlich soll die Weihnachtsdeko ihnen ja eine Freude machen. Um einen erneuten Angriff auf die Schneemänner und Engel zu verhindern, kontrolliert der Velstover sie jetzt täglich: „Ich fahre jeden Abend um 22 Uhr meine Runde.“

Von Melanie Köster