Velstove

Diese Nachricht wird alle Velstover freuen: In rund drei Wochen soll der Neubau des Dorfgemeinschaftshauses am Sportheim starten. Das gab die Stadt Wolfsburg jetzt auf WAZ-Anfrage bekannt. In Velstove macht man sich unterdessen über die ständigen Verzögerungen auf eine ganz eigene Art lustig – mit zwei Zusatzschildern unter dem Ortseingangsschild auf Richtung Vorsfelde.

Ein unbekannter Spaßvogel hat „ohne Dorfgemeinschaftshaus“ auf zwei gelbe Schilder gemalt und direkt unter das „Velstove“-Schild gehängt. Tenor: Velstove hat immer noch kein Dorfgemeinschaftshaus. „Das soll witzig sein“, schmunzelt Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns (CDU). Aber diese Kritik treffe auch einen wahren Kern: Seit vielen Jahren warte Velstove auf sein Dorfgemeinschaftshaus. Bereits bei der 600-Jahr-Feier im Sommer 2019 habe Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD) versprochen, dass das Gemeinschaftshaus „jetzt“ endlich gebaut werde.

Wegen der Corona-Pandemie wird es keinen öffentlichen Spatenstich geben

Die jetzige Nachricht aus dem Wolfsburger Rathaus findet Angelika Jahns „sehr gut“. Auch sie habe sich in der Verwaltung nach einem Baubeginn erkundigt: „Mir wurde gesagt, dass es Ende März losgehen soll“, so die Ortsbürgermeisterin. Eine „öffentlichkeitswirksamen Spatenstich“ werde es aber nicht geben, betont Ralf Schmidt, Sprecher der Stadt Wolfsburg. Und verweist auf die aktuelle Coronasituation. Er sagt aber auch: „Über einen späteren öffentlichen Akt wie beispielsweise ein Richtfest wird zu gegebener Zeit entschieden.“

Eine Entscheidung, die Angelika Jahns nachvollziehen kann. Sie hoffe aber, „dass wir im kommenden Jahr die Einweihung des Dorfgemeinschaftshauses feiern können“. Richtfest könne schon im Spätsommer dieses Jahres gefeiert werden. Ein Zeitplan, der mit dem der Stadt Wolfsburg harmoniert: Die Verwaltung rechnet mit einer Baufertigstellung Ende 2021 – was in der Praxis auch Frühjahr 2022 sein kann, je nach Wetterlage. Die Stadt geht von Baukosten in Höhe von 923 000 Euro aus.

Von Carsten Bischof