Velstove

Paul Czarnecki ist Velstover durch und durch. Der 68-Jährige ist in dem Ortsteil geboren – und ist ihm treu geblieben. Seit 2010 ist er Vorsitzender des Arbeitskreises „Unser Dorf hat Zukunft“ und hat in dieser Zeit so einiges auf den Weg gebracht. Für sein Engagement und seinen Einsatz übergab ihm der Ortsrat Velstove/ Brackstedt/ Warmenau die Ehrengabe.

Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns sagte bei der Verleihung: „Paul Czarnecki ist Mitglied in fast allen Velstover Vereinen, Sportverein, Freiwillige Feuerwehr, Siedlerbund. Doch er hat sich niemals nur für sich persönlich betätigt, sondern oft auch in Funktionen engagiert. Es ist noch gar nicht lange her, da wurde er für sein Engagement vom Sportverein als aktiver Fußballer, Mitglied der Gymnastiksparte und gemeinsam mit seiner Ehefrau auch bei der Tanzsparte ausgezeichnet.“

Jahns: „Dieser Arbeitskreis war schon immer Vorbild für andere Dörfer“

Doch besonders hervorzuheben sei sein Einsatz im Velstover Arbeitskreis „Unser Dorf hat Zukunft“. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern sorgt er dafür, dass sein Heimatdorf gehegt und gepflegt wird. So kümmert sich der Arbeitskreis um Grünflächen und Beete, sammelt mit Kita-Kindern regelmäßig Müll und hat schon einige Preise bei Dorfwettbewerben abgeräumt. Jahns: „Dieser Arbeitskreis war schon immer ein Vorbild auch für andere Dörfer. In unermüdlichem Einsatz wird hier für die Verschönerung des Ortsbildes in Velstove gesorgt.“

Highlight sei aber die Gestaltung des Dorfschmuckes im Rahmen der 600-Jahr-Feier. So habe Czarnecki extra Sonnenblumen für das Fest vorgezogen und verteilt, Holz- und Pappmacheblumen gebastelt sowie Wimpelketten, Baumdekorationen und Gedenktafeln entworfen und gebaut.

Der 68-Jährige nahm den Preis dankend entgegen – und versprach sich weiterhin für sein Velstove einzusetzen...

