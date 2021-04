Velstove

Der „Birken-Killer“ von Velstove brachte es im vergangenen Jahr zu trauriger Berühmtheit: Der bisher Unbekannte bohrte Löcher in den Stamm von vier Birken am Velstover Friedhof und schüttete Flüssigkeit hinein. Die Velstover waren empört, sogar das Fernsehen berichtete über den Fall. Jetzt hat die Stadt vier neue Bäume gepflanzt.

Unbekannter bohrte Löcher in die Birkenstämme und ließ die Bäume absterben

Dieser Fall von Umweltfrevel empörte im vergangenen Juni ganz Velstove: An der Straße Zum Plümer am Friedhof steht eine Reihe schöner Birken. Dann entdeckte der Arbeitskreis „Unser Dorf hat Zukunft“ dort vier beschädigte Bäume: Ein Unbekannter hatte Löcher in die Stämme gebohrt. Die Bäume starben ab. Zudem wurde Flüssigkeit in die Löcher gekippt, vermutlich war es Essig. Die Velstover hatten einen Verdacht, wer der Täter sein könnte, doch der konnte nie erhärtet werden.

Zur Galerie Der Baumfrevel am Velstover Friedhof empörte ein ganzes Team und lockte ein TV-Team an.

Bei Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns (CDU) meldete sich damals sogar ein RTL-Fernsehteam und drehte einen TV-Beitrag über den Umweltfrevel. Die Stadt Wolfsburg erstattete damals Anzeige gegen unbekannt. Jetzt stehen dort neue Bäume: „Das war eine Nachpflanzung, die der Geschäftsbereich Grün der Stadt vorgenommen hat“, sagt Ralf Schmidt, Sprecher der Stadt Wolfsburg. „Dort wurden vier gelbe Lederhülsenbäume eingesetzt.“

Für Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns eine gute Nachricht: „Ich freue mich, dass die geschädigten Bäume jetzt ersetzt worden sind. Ich hoffe, dass die neuen Bäume unbeschädigt bleiben.“ Sie hatte damals als möglichen Übeltäter jemanden in Verdacht, der keine Lust auf das Laubfegen mehr hatte. Doch Bäume würden nun einmal im Laufe des Jahres Blätter verlieren, die per Wind auf Privatgrundstücken landeten – „dann fegt man sie mal eben weg.“

Von Carsten Bischof