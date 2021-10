Velstove

Sie stehen morgens ganz früh auf und haben nur einen einzigen Auftrag: Rehkitze, die sich im hohen Gras auf landwirtschaftlichen Flächen verstecken, vor dem sicheren Tod durch Mähmaschinen zu retten. Jetzt zieht die Rehkitz-Rettungsgruppe aus Velstove Bilanz – und die kann sich durchaus sehen lassen...

Die Freiwilligen haben dieses Jahr 21 Rehkitze vor dem Mähtod gerettet. „Es wurden über 150 Hektar Wiesen in zehn Einsätzen mit einer Drohne mit Wärmebildkamera abgeflogen“, sagt Jäger Jörn Rogaß, der die Aktionen organisiert. Pro Person wurden 21,5 Stunden abgeleistet.

Wer Rehkitze retten möchte, muss sehr früh aufstehen

Die Gruppe besteht aus Drohnenpilot Uwe Kudla, Velstover Jägern und weiteren Helfern. Wer die Rehkitze retten möchten, muss wirklich früh aufstehen. Die Freiwilligen trafen sich meist schon gegen 4.30 Uhr – vor allem deshalb, um die kühlen Temperaturen des Morgens auszunutzen und weil die Drohne die Wärmebilder dann deutlicher anzeigt. Rogaß: „Wir hatten auch Einsätze in Eischott und Danndorf.“ Die eingesetzte Drohne konnte Dank Spenden in diesem Frühjahr angeschafft werden.

Bambi im Gras: Die jungen Rehkitze verstecken sich gern auf Weide- und Ackerflächen. Quelle: Jörn Rogaß

Und so retten die Helfer die Kitze: Wenn die Wärmebildkamera der Drohnen anschlägt, nähern sie sich vorsichtig der angezeigten Stelle. Die aufgefundenen Kitze werden behutsam in einen Wäschekorb gesetzt und dann in der Nähe der abgemähten Flächen in ein Gebüsch gesetzt. Das Muttertier, die Ricke, findet dann ihre Kitze über das Fiepen und den Geruch wieder. Rogaß erklärt: „Wir fassen die Kitze nur einmal mit Handschuhen und Gras an, damit sie keinen menschlichen Geruch an sich haben und die Ricke sie wieder annimmt.“

Das ist die Rehkitzrettungsgruppe Velstove. Quelle: Projektgruppe Rehkitzrettung Velstove

Fürs nächste Jahr werden noch Helfer gesucht

Das allerbeste an der Aktion: Keines der geretteten Jungtiere hatte Verletzungen durch Mähmaschinen. Die Landwirte hatten der Rettungsgruppe rechtzeitig vor dem Mähen Bescheid gegeben. Die Gruppe ist sich einig. Es habe sich gelohnt und man wolle im nächsten Frühjahr wieder am Start sein. Dafür werden aber noch Unterstützer gesucht. „Wer uns personell oder finanziell unterstützen möchte, kann sich bei mit unter Telefon 05363/989501 melden“, sagt Jörn Rogaß.

Die Rehkitz-Rettungsgruppe gibt es erst seit dem vergangenen Jahr, weil die Zahl getöteter Tiere zunahm. Früher habe man versucht, die Tiere mit Duftstoffen oder Flatterbändern zu vertreiben, so Rogaß. Ohne den gewünschten Erfolg. Mit einer Drohne hingegen erziele man tolle Ergebnisse.

Von Claudia Jeske