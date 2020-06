Velstove: Dorfgemeinschaftshaus soll in diesem Sommer gebaut werden

Velstove

Das ist eine gute Nachricht für Velstove: In diesem Sommer will die Stadt mit dem Bau des Dorfgemeinschaftshauses am Sportheim des SSV beginnen. „Die Fertigstellung ist für den Herbst 2021 geplant“, sagt Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns. Das habe sie in einer Kenntnisgabe der Stadt Wolfsburg erfahren.

Schon mehrfach verschoben

Schon im August des vergangenen Jahres verkündete Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs während der 600-Jahr-Feier von Velstove, dass das Dorfgemeinschaftshaus 2020 endlich gebaut werden soll. Wegen des städtischen Sparhaushalts und der Corona-Pandemie befürchteten viele Velstover, das Projekt könne wieder einmal nach hinten geschoben werden – wie schon kurz nach der Diesel-Affäre von Volkswagen, als die Stadt den Neubau wegen des Einbruchs der Gewerbesteuereinnahmen auf Eis legte. „Umso mehr freuen wir uns darüber, dass es endlich losgeht“, betont Jahns.

Anbau wird 250 Quadratmeter groß

Laut Stadt Wolfsburg soll der Anbau ans Sportheim 250 Quadratmeter groß und unterkellert werden. Der jetzige Eingangsbereich soll neu gestaltet werden. Alle Velstover und alle örtlichen Vereine sollen das Dorfgemeinschaftshaus künftig nutzen können. Kosten soll das Dorfgemeinschaftshaus statt der ursprünglich veranschlagten 800 000 Euro jetzt 1,5 Millionen Euro.

„Ich hoffe, dass wir noch vor Ende der jetzigen Wahlperiode die Einweihung des Dorfgemeinschaftshauses feiern können“, betont Angelika Jahns. Die endet im Herbst 2021. „Vermutlich im September 2021“, so Angelika Jahns, würden Rat der Stadt und Ortsräte neu gewählt.

