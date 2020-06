Velstove: Baum-Hasser bohrt dicke Löcher in Birken

Velstove

Unglaublich: Am Velstover Friedhof hat ein unbekannter Umweltsünder jetzt vier Birken so schwer beschädigt, dass sie vermutlich absterben. „Viele Velstover sind empört“, sagt Roger Kavemann vom Arbeitskreis „Unser Dorf hat Zukunft“. Auch Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns ( CDU) ist entsetzt. Die Stadt Wolfsburg hat eine Strafanzeige gegen unbekannt gestellt.

Die Birken stehen an der Straße Zum Plümer, am Friedhof: „Sie bilden eine schöne Allee“, sagt Kavemann. Jetzt allerdings nicht mehr: „Irgendjemand hat dicke Löcher in die Birkenstämme gebohrt“, sagt er. Dadurch könne der Baum kein Wasser speichern und sterbe ab. Deutliches Zeichen dafür sind braune Blätter. Damit nicht genug: Der Unbekannte hat offenbar Flüssigkeiten in die Bäume gekippt – unter anderem wohl auch Essig.

Empörte Anwohner befestigten Schilder an die Bäume

Das wiederum hat einige empörte Anwohner dazu veranlasst, kleine Schilder an die betroffenen Bäume zu hängen: „Ich mag keinen Essig“ oder „Hier war ein Umweltsünder“ und „Hier wurde gebohrt“ ist darauf zu lesen. In Velstove erzählt man sich: Der Übeltäter müsse jemand sein, der keine Lust habe, im Herbst das runterfallende Laub zu entsorgen – das durch den Wind regelmäßig auf sein Grundstück, das sich vermutlich nahe des Friedhofs befindet, geweht wird.

Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns ist entsetzt: „Ich finde so ein Verhalten unerträglich.“ Wer kein Laub mehr entfernen könne oder wolle, könne sich jederzeit an den Ortsrat oder den Arbeitskreis „ Unser Dorf hat Zukunft“ wenden – mit der Bitte um Hilfe. „Zumal es ja nur einmal im Jahr ist...“

Auch Ralf Schmidt, Sprecher der Stadt Wolfsburg, bestätigt den Vorfall: „Vier Birken wurden durch Anbohren und ungeklärte Flüssigkeiten starkt beschädigt. Hierdurch werden die Bäume kurzfristig absterben.“ Die Stadt gehe von einem Schaden in Höhe von 2000 Euro aus. Immerhin: Eine „Ersatzpflanzung“ sei in Planung, so Schmidt. Vermutlich vier neue Birken...

Von Carsten Bischof