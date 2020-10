Vorsfelde

Das hätte schlimm enden können: Ein 52-Jähriger kam am Jägerweg in Vorsfelde von der Straße ab und fuhr auf einem Privatgrundstück in einem Garten hin und her. Danach flüchtete der Wolfsburger und gefährdete auf seiner Weiterfahrt auch noch entgegenkommende Autofahrer. Die Polizei stoppte den Mann auf der Brechtorfer Straße. Seinen Führerschein ist er vorerst los.

Golf-Fahrer steuert mehrfach auf die Gegenfahrbahn

Ein Anwohner meldete am Mittwochmorgen der Polizei, dass ein Golf-Fahrer auf der Rasenfläche im Garten seines Nachbarn hin und her fahren würde. Dabei habe dieser bereits diverse Gegenstände wie zum Beispiel Trampolin und Schirmständer beschädigt. Die Polizisten waren auf dem Weg zum Unfallort, als der Fahrer ihnen auf der Brechtorfer Straße entgegen kam. „Noch bevor die Polizisten den 52-Jährigen anhalten konnten, steuerte er mehrfach auf die Gegenfahrbahn, so dass entgegenkommende Autofahrer ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern“, berichtet Polizeisprecher Sven-Marco Claus.

Trotz negativem Alkoholtest schwankt der 52-Jährige extrem

Ein Alkoholtest ergab 0,0 Promille, trotzdem schwankte der 52-Jährige extrem. Der Mann räumte ein, vor der Fahrt Schmerztabletten eingenommen zu haben. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobe an, beschlagnahmten den Führerschein des Wolfsburgers und untersagten die Weiterfahrt.

Der entstandenen Schaden durch die Fahrt im Garten am Jägerweg schätzt die Polizei auf 5000 Euro. Die Unfallermittler bitten Fahrer, die vom Fahrverhalten des Golf-Fahrers betroffen waren, sich unter Tel. (05363) 80 97 00 bei der Polizei zu melden.

Von der Redaktion