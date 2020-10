Ungefährlich: Landesbehörde lehnt längere Grünphase an L290-Ampel ab

Hehlingen

In der Diskussion über die vermeintlich zu kurze Grünphase an der Ampel Zum Wohlt/L 290 in Hehlingen meldet sich die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel zu Wort. Ähnlich wie die Wolfsburger Stadtverwaltung sieht auch Wolfenbüttel keinen Handlungsbedarf. Man könne die Ampel sicher queren.

Hintergrund: Der Hehlinger Ortsrat hat offiziell beantragt, die Grünphase an der Ampel Zum Wohlt/L290 zu verlängern. Begründung: Die Ampel sei damals aufgestellt worden, damit Landwirte sicher mit ihren Fahrzeugen die Landesstraße überqueren können. Doch das könnten sie nicht, weil die Grünphase zu kurz sei.

Anzeige

Kinder und ältere Bürger fühlen sich unwohl

Ein weiteres Problem seien Fußgänger: Für Kinder und ältere Mitbürger sei die Grünphase ebenfalls zu kurz. Das bringe sie regelmäßig in gefährlichen Situationen. Die Stadt Wolfsburg sieht das anders und betont: „Die Räumzeit der Grünphase ist immer so ausgerichtet, dass man gefahrlos die Kreuzung queren kann.“

Michael Peuke, Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel, sieht es ähnlich: „Für Fußgänger besteht die Möglichkeit, die Straße sicher zu queren.“ Die Fahrbahn sei 8,30 Meter breit. Für Fußgänger gebe es eine Grünphase von sieben Sekunden und eine Räumzeit von zehn Sekunden. Die Räumzeit ist die Zeit zwischen „rot“ der Fußgängerampel und „grün“ für den Verkehr auf der L290 – addiert also 17 Sekunden.

Fußgänger haben genug Zeit zum Queren der Kreuzung

Peuke rechnet konkret vor: „Für Fußgänger wird eine Räumgeschwindigkeit von 1,20 Meter pro Sekunde angesetzt. Damit besteht für Fußgänger die Möglichkeit, die Fahrbahn innerhalb der Grünzeit zu überqueren.“ Da dies aber nicht immer der Fall sei, „kommt eine Zeitreserve zum Tragen, in der kein anderer Konfliktstrom Grün hat.“ Im Klartext: Selbst wenn es ein Fußgänger nicht in der Grünphase schafft, die Straße zu überqueren, habe er noch genügend Zeit, ehe der Verkehr auf der Landesstraße wieder grünes Licht bekommt.

Von Carsten Bischof