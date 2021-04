Vorsfelde

Die Bilanz der Polizeidirektion Vorsfelde für 2020 zeigt, dass sich ein erfreulicher Trend fortsetzt: Es gibt immer weniger Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsgebiet, zu dem Almke, Barnstorf, Hehlingen, Neindorf, Neuhaus, Nordsteimke, Reislingen, Velstove und Wendschott gehören. Zwei Unfall-Schwerpunkte konnten Polizei und Stadtverwaltung gemeinsam im Laufe des Jahres sogar entschärfen. Trotzdem gab es mehr Schwerverletzte. Wie kommt das?

Zahlen der Polizeistation Vorsfelde – Verkehr 2020 Verkehrsunfälle gesamt: 383 (Vorjahr 456) Unfälle mit leichten Sachschäden: 37 (Vorjahr 38) Leichtverletzte: 56 Personen bei 43 Unfällen (Vorjahr 100/76) Schwerverletzte: 16 Personen bei 14 Unfällen (Vorjahr 8/8) Tödliche Unfälle: 1 (Vorjahr 1) Unfälle unter Alkoholeinfluss: 4 (Vorjahr 8) Folgenlose Alkoholfahrten (Kontrolle): 18 (Vorjahr 12) Folgenlose Fahrten unter Einfluss von Drogen/Medikamenten: 8 (Vorjahr 9) Unfallflucht: 139, davon 46 aufgeklärt (Vorjahr 125/51) Unfälle mit Fahrrad/E-Bike: 23, davon 4 mit Pedelec (Vorjahr 19) mit 9 schwer/14 leicht verletzten Personen (Vorjahr 1/15) Wildunfälle: 83 (Vorjahr 101) Fahren ohne Fahrerlaubnis: 33 (Vorjahr 42)

Hauptkommissar Karsten Aselmann, der Chef der Station, übergibt im Bilanz-Pressegespräch bei diesem Thema das Wort an Oberkommissar Carsten Sperling, der sich intensiv mit der Verkehrsstatistik beschäftigt hat. Seine Einschätzung lässt sich teilweise durch Zahlen belegen und klingt schlüssig: Es liegt vermutlich am erhöhten Tempo. „Im ersten Corona-Lockdown war ich bei der Fahrt zum Dienst fast allein auf der Straße“, berichtet Sperling – und gerade auf leeren Straßen neigten viele dazu, das Gaspedal durchzudrücken.

Tempo wird unterschätzt

Belegt wurde das auf der Straße von Barnstorf Richtung Hehlingen bei Nordsteimke. Dort hatten die Beamten sich nach Hinweisen eines Anwohners mit dem Lasermessgerät platziert – und registrierten 18 Verstöße in nur einer Stunde. „Etwa einen Monat später kam es dort zu einem tödlichen Verkehrsunfall“, so Sperling. Ein 34-Jähriger Seat-Fahrer kam kurz vor dem Hehlinger Kreisel von der K111 ab, vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit, und starb noch an der Unfallstelle.

Unfallschwerpunkt Westumgehung entschärft: Seit eine Ampel an der Einmündung zur Landesstraße 290 steht, passiert dort laut Polizei nichts Gravierendes mehr. Quelle: Britta Schulze

Der Unfallschwerpunkt Westumgehung konnte durch eine neue Ampel bei der Einmündung nach Wendschott bereits entschärft werden. Im Mai 2020 hatte es dort noch zwei Unfälle mit Schwerverletzten gegeben. „Aber seit die Lichtzeichenanlage eingerichtet wurde, ist nichts mehr passiert“, sagt Karsten Aselmann. „Auch einfache Maßnahmen können Wunder bewirken“, kommentiert Sperling und bezieht sich dabei auf einen anderen Problemfall, die Zollstraße in Reislingen, wo ein Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Nach einem Ortstermin habe die Stadtverwaltung ein Verkehrsschild nur etwas tiefer gesetzt – und das wirke offensichtlich.

Trunkenheit am E-Roller-Steuer wird zum Problem

Sorge macht ihm die steigende Zahl Schwerverletzter nach Fahrradunfällen, die er auf die enormen Verkaufszahlen bei E-Bikes und Pedelecs zurückführt. „Man kann sich leicht verschätzen, auch beim Bremsweg“, warnt er. Ein Helm sei für alle sehr zu empfehlen, auch wenn es bisher keine Helmpflicht gibt. Eine Unfallflucht gab es übrigens auch mit einem E-Roller. „Der Fall konnte aufgeklärt werden“, so Sperling. Ein wachsendes Problem seien aber Betrunkene, die sich einen herumstehenden E-Roller schnappen, um schneller ans Ziel zu kommen. „Viele wissen offenbar nicht, dass bei den Dingern die gleichen Promillewerte gelten wie bei anderen Fahrzeugen.“ Durch Alkohol auf dem E-Roller kann man demnach sogar straffällig werden. Das wäre dann fast schon ein Fall für die Verbrechens-Kartei, die Kriminalhauptkommissar Detlev Wenzel im Blick behält.

Auch für Autos gilt nach Alkohol natürlich weiterhin: Hände weg vom Steuer. Das kümmert nur viele offenbar nicht. „Verstöße gibt es zu jeder Tag und Nachtzeit“, sagt Sperling. Obwohl im Corona-Jahr sogar weniger allgemeine Verkehrskontrollen stattfanden, erwischten die Vorsfelder mehr Fahrerinnen und Fahrer mit Fahne. Rekord: 2,83 Promille – nach dem Bluttest.

