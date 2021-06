Vorsfelde

Die Polizei in Vorsfelde sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht, der sich schon am letzten Mittwochvormittag in der Lange Straße ereignet hat.

Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand befuhr gegen 11.10 Uhr eine 28 Jahre alte Radfahrerin die Lange Straße aus Richtung Amtsstraße in Richtung der Petrikirche. Plötzlich bog aus der Straße An der Probstei ein Fahrzeug auf die Lange Straße ein. Die Radfahrerin musste dem Auto allerdings ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte direkt vor einem Erdbeerstand zu Boden. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahr unbeirrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Die Polizei sucht Zeugen

Da die Lange Straße zur Unfallzeit stark frequentiert ist, hofft die Polizei darauf, dass es Zeugen gibt, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation in Vorsfelde, Rufnummer 05363/80970-0.

