Unfall nach Überholmanöver in Reislingen: Golf-Fahrer hat Drogen genommen

Reislingen

Unfall in Reislingen-Südwest am Donnerstagabend: Bei einem Überholmanöver in der Von-Droste-Hülshoff-Straße stieß der Golf eines 20 Jahre alten Wolfsburgers gegen den BMW eines 38-Jährigen. Wie sich später herausstellte, hatte der junge Golf-Fahrer Drogen genommen.

Gegen 21.50 Uhr war der 38 Jahre alte BMW-Fahrer gemeinsam mit seiner Frau auf der Von-Droste-Hülshoff-Straße in Richtung Zollhausstraße unterwegs. Kurz vor der Verkehrsinsel in Höhe des Bertha-von-Suttner-Ring wurde er plötzlich von dem Golf überholt, der links an der Verkehrsinsel vorbei fuhr.

Unfall: Polizei stellte Auffälligkeiten bei dem 20-Jährigen fest

Beim Wiedereinscheren kam es dann zur Kollision der beiden Autos. Die Fahrzeuginsassen wurden nicht verletzt. Die alarmierten Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme Auffälligkeiten bei dem 20-Jährigen fest, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein durchgeführter, freiwilliger Test bestätigte dies.

Lesen Sie auch Illegales Autorennen? Staatsanwaltschaft übernimmt Ermittlungen gegen Polizisten

Eine Blutprobe wurde angeordnet und im Klinikum entnommen. An den weiterhin fahrbereiten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Von der Redaktion