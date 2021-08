Wendschott

Am späten Samstagabend kam es in Wendschott zu einem spektakulären Unfall, bei dem ein VW Touareg von der Straße geschleudert wurde und erst auf einem Grundstück in einer Gartenhütte zum stehen kam. Nach Angaben der Polizei wurden der Fahrer und die Unfallverursacherin leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr am Samstagabend auf der Brechtorfer Straße in Wendschott. Eine 52-Jährige aus Wolfsburg kam mit ihrem VW Up aus der Straße Schützenring und wollte links auf die Brechtorfer Straße abbiegen. Dabei schätzte sie offenbar die Geschwindigkeit des aus Richtung Vorsfelde kommenden Touareg falsch ein. Die Fahrzeuge kollidierten.

Touareg wurde in Wendschott von der Straße geschleudert

Der 29-jährige Touareg-Fahrer aus dem Landkreis Gifhorn versuchte auf regennasser Fahrbahn noch auszuweichen, doch sein Fahrzeug brach aus und wurde über den Bordstein einer Bushaltestelle von der Straße geschleudert.

Schwerer Unfall in Wendschott: Eine Gartenhütte wurde durch die Wucht des Aufpralls total zerstört. Der Touareg wurde dabei nur wenig beschädigt. Quelle: Normen Scholz

Dabei durchschlug der VW einen Gartenzaun eines angrenzenden Grundstücks und schob eine Gartenhütte meterweit weg. Die Hütte wurde durch den Aufprall fast vollständig zerstört. Nach Angaben der Polizei wurden der Fahrer und die Fahrerin leicht verletzt. Die Up-Fahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht. Alkohol habe bei dem Unfall keine Rolle gespielt, teilte die Polizei mit.

„Das ganze Haus vibrierte“

Anwohner eines angrenzenden Mehrfamilienhauses wurden durch den lauten Aufprall aufgeschreckt und eilten sofort herbei, um zu helfen. Ein Nachbar zur WAZ: „Ich hatte das Fenster zur Straße offen und hörte zunächst ein langes Quietschen. Mir war sofort klar, dass hier ein Auto versucht auf der nassen Fahrbahn stark zu bremsen. Dann gab es einen sehr lauten Knall. Das ganze Haus vibrierte.“ Zum Glück war allen Helfern schnell klar, dass bei diesem Unfall niemand schwer verletzt wurde.

An dieser Bushaltestelle hatten zwei Fahrgäste während des Unfalls auf den Bus gewartet und entgingen nur knapp einem großen Unglück. Quelle: Normen Scholz

Nachdem der Unfall von der Polizei aufgenommen worden war, kam noch in der Nacht der Abschleppwagen, der den Touareg aus dem Garten herausheben wollte. Doch dies misslang zunächst aufgrund der Entfernung und des hohen Gewichts des Touareg.

Für den Kran des Abschleppwagens war der Touareg aufgrund der Entfernung zu schwer und konnte nicht vom Grundstück gehoben werden. Quelle: Normen Scholz

Weil der VW optisch wenig abbekommen hatte, versuchte der Abschleppdienst den Touareg zu starten, was auch gelang. Der Wagen konnte anschließend vom Grundstück gefahren und auf den Abschleppwagen geladen werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 40 000 Euro.

Von Normen Scholz und Ann-Kathrin Wucherpfennig