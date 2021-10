Der Unfall passierte am Montagvormittag. Offenbar trat die Seniorin auf die Neuhäuser Straße in Vorsfelde, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Busfahrer legte noch eine Vollbremsung hin – vergeblich. Ein Rettungshubschrauber brachte das Opfer in die Uni-Klinik nach Magdeburg.