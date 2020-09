Velstove

Nicht mehr fahrbereit war am Montagnachmittag der Audi einer 43 Jahre alten Wolfsburgerin nach einem Verkehrsunfall in Velstove. Die 43-Jährige war der Polizei zufolge auf der L 291 an der Kreuzung mit der Alten Handelsstraße am Ortseingang auf den Kia eines 31-Jährigen aus der Samtgemeinde Brome aufgefahren. Beide Beteiligte blieben unverletzt

Es entstand ein Schaden von 15 000 Euro. Der vorausfahrende 31-Jährige hatte verkehrsbedingt abbremsen müssen, was die Audi-Fahrerin aus Unachtsamkeit zu spät bemerkt habe. Der Audi verlor Kühlflüssigkeit und wurde abgeschleppt.

Von der Redaktion