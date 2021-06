Brackstedt

Das war keine gute Idee: Mit 2,24 Promille setzte sich am Mittwochnachmittag ans Steuer ihres Autos – und rammte in der Schusterstraße in Brackstedt ein VW Amarok. Der Schaden liegt bei rund 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei befuhr gegen 16.15 Uhr die Wolfsburgerin mit ihrem Wagen die Schusterstraße. Ganz nüchtern war die Frau allerdings nicht – und das rächte sich: Sie rammte einen am Fahrbahnrand abgestellten Amarok. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Die alarmierte Polizei stellte bei der Fahrzeugführerin alkohol-typische Ausfallerscheinungen fest.

Polizei beschlagnahmte den Führerschein der Wolfsburgerin

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,24 Promille. Der Fahrzeugführerin wurde daraufhin auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

