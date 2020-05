Unfall auf Vorsfelder Westumgehung: 61-Jährige verletzt

Wendschott

Wieder hat’s gekracht an der Kreuzung auf der L 291 an der Westumgehung bei Wendschott. Eine 61-jährige Skoda-Fahrerin hatte an der Kreuzung Alte Schulstraße Höhe Aldi beim Linksabbiegen nicht auf den vorfahrtsberechtigten Gegenverkehr geachtet und war mit dem Wagen eines 24-Jährigen zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich am Freitag um 14.45 Uhr.

Der Fahrer des VW-Polo zog sich keine Verletzungen zu. An seinem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 8 000 Euro, wie die Polizei berichtet.

Anzeige

Unfall in Wendschott: Am Skoda der Unfallverursacherin entsteht ein Totalschaden. Quelle: Britta Schulze

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Erst am Donnerstag hatte die Vorsfelder Polizei ihre Unfallstatistik vorgestellt. Detlev Wenzel, Leiter der Polizeistation in Vorsfelde berichtete, dass die Kreuzung laut der Unfallkommission als Unfallschwerpunkt gilt. Geplant ist, die Kreuzung mit einer neuen Ampelschaltung sicherer zu machen.

Lesen Sie auch

Von Nina Schacht