Neuhaus

Ein Ehepaar ist bei einem Unfall auf der Sandkrugstraße bei Neuhaus verletzt worden. Nun sucht die Polizei nach dem Autofahrer, der den Unfall verursacht hat.

Am Donnerstag um 17.35 Uhr fuhr eine Polo-Fahrerin auf der Sandkrugstraße in Richtung Danndorf. In Höhe der Straße Burgallee nahm ihr ein bisher unbekannter Autofahrer die Vorfahrt. Die Frau musste stark abbremsen. Ein dahinter fahrender 56-Jähriger brachte seinen Golf noch rechtzeitig zum Stehen, doch einer Wolfsburgerin (38) im Wagen dahinter gelang dies nicht.

Eine Wolfsburgerin weicht in den Gegenverkehr aus

Die 38-Jährige bremste kräftig und wich nach links aus, um einen Zusammenstoß mit dem Auto des 56-Jährigen zu verhindern. Dabei stieß ihr Wagen auf der Gegenfahrbahn mit dem Golf Variant eines Ehepaars (beide 54) zusammen. Der Kombi der Eheleute landete in einem Graben, wobei sie leicht verletzt wurden. Ein Rettungswagen brachte sie ins Klinikum Wolfsburg.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Auto machen können, welches dem Polo die Vorfahrt nahm. Hinweise an die Polizei in Vorsfelde unter Tel. 05363-809700.

