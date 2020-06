Unbekannte vertauschen Ortsschilder von Hehlingen und Nordsteimke

Hehlingen/Nordsteimke

Verkehrte Welt: Wer aktuell vom Kreisel aus nach Hehlingen einbiegt, den begrüßt ein Ortsschild mit der Aufschrift „Nordsteimke“. Das Hehlinger Schild steht hingegen im Süden Nordsteimkes –vor einem Schild mit dem Nordsteimker Ortswappen. Bei Leuten, die sich in Wolfsburg nicht auskennen, könnten die Hinweise zu Verwirrung führen.

„Das ist eher ein netter Spaß“

Ein Bekannter von Uwe Hilger aus Hehlingen entdeckte den Streich: „Er war bei seinen Eltern zu Besuch und ihm ist natürlich direkt aufgefallen, dass da etwas nicht passt.“ Hilger kombinierte schnell, wohin das fehlende Ortsschild verschwunden sein könnte: „Ich bin direkt nach Nordsteimke gefahren und da stand es tatsächlich.“ Der Hehlinger sah die Sache entspannt und informierte Ortsbürgermeisterin Ira von Steimker: „Das ist ja Schabernack.“

Nein, das ist nicht Nordsteimke: Das Bild zeigt den Hehlinger Ortseingang. Quelle: Uwe Hilger

Von Steimker guckte sich das Schild kurz hinter dem Hehlinger Kreisel an und gab Hilger Recht: „Das ist sicherlich ein Scherz und es ist eher ein netter Spaß im Gegensatz zu dem, was sonst so passiert.“ Gesehen hat die Spaßvögel niemand, von Steimker geht aber davon aus, dass sie die Schilder in der Nacht von Samstag auf Sonntag losschraubten und austauschten. Vielleicht suchten angetrunkene Täter etwas Abwechslung in der Corona-Zeit?

Verspäteter Pfingststreich?

Nordsteimkes stellvertretender Ortsbürgermeister Harald Hoppe hatte am Sonntagmittag noch gar nichts vom neuen Ortsschild mitbekommen: „Da gucke ich gleich mal vorbei.“ Er wunderte sich über den Zeitpunkt: „Eigentlich wäre es ein typischer Pfingststreich.“ Dabei handelt es sich um einen Brauch, bei dem in der Nacht von Pfingstsonntag auf -montag Gegenstände verstellt werden.

Belästigung der Allgemeinheit

Die Polizei Wolfsburg erfuhr ebenfalls erst durch die WAZ von dem Vorkommnis. Beamte wollten sich die Situation vor Ort angucken und die Stadt informieren. Sie ist dafür verantwortlich, das Schild wieder zurückzutauschen. Solange die Ortshinweise nicht beschädigt sind, stufe die Polizei den Vorfall als „groben Unfug“ oder „Belästigung der Allgemeinheit“ ein. Sollten die Täter gefasst werden, wird die Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld bestraft.

Von Melanie Köster