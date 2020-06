Umweltschutz: Dorfverein Wendschott baut Insektenhotels

Wendschott

Das Vereinsleben beim Dorfverein Wendschott kam wie überall auch in den letzten Wochen coronabedingt zu Erliegen. „Doch irgendwann haben es die Helfer der Dienstagsgruppe nicht mehr zu Hause ausgehalten“, erzählt Pressewart Stefan Lorenz. Die Helfer haben in dieser Zeit – unter Einhaltung der Corona-Regeln – zwei Insektenhotels für den Ort gebaut.

Bereits vor den Kontaktverboten hatten die Dorfvereins-Mitglieder mit dem Bau der nützlichen Behausungen begonnen. „In den letzten drei Wochen haben wir dann unter Einhaltung der Abstandsregeln und mit Mund-und Nasenschutz die Arbeit wieder aufgenommen“, sagt Bernd Brehm vom Dorfverein. „Das war zwar ungewohnt und gerade für uns Älteren auch sehr anstrengend. Wir wollten aber unseren Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz noch in diesem Jahr beenden“, so Brehm weiter.

Bernd Brehm : „Hoffentlich nutzen Insekten das Hotel als Nistplatz“

Jetzt haben Horst Bäcker, Eckehard Rössler und Bernd Brehm die beiden Insektenhotels in der Feldmark bei Wendschott aufgestellt. Eines befindet sich an der „Hochzeitswiese“ und das zweite auf der Streuobstwiese zur Kieskuhle hinter dem Baugebiet Sommerfeld. Brehm: „Wir hoffen, dass die Insekten einen großen und langen Nutzen von den Nistmöglichkeiten haben und sich die Spaziergänger an den tollen Hotel“s freuen“, so Brehm abschließend.

