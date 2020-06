Um Rehkitze zu retten: Jäger wollen Drohnen mit Kameras anschaffen

Vorsfelde/Velstove

Drohnen mit Wärmebildkameras können Leben retten. Etwa das von jungen Rehkitzen, die im hohen Gras liegen – das der Landwirt mit seiner Riesenmaschine mähen will. Deshalb will die Jägerschaft Wolfsburg jetzt eine Spendensammlung starten, um sich Drohnen anschaffen zu können. „Fünf Drohnen mit hochwertigen Wärmebildkameras sollten es schon sein“, sagt Michael Dinter, stellvertretender Vorsitzender der Jägerschaft Wolfsburg und Mitglied im Hegering Vorsfelde.

Der Hegering Warmenau hat sich bereits eine Drohne mit Wärmebildkamera gekauft. „Schließlich geht es um das Wohl der Rehkitze“, sagt Hegeringmitglied Jörn Rogaß. Denn: Die jungen Rehe liegen im hohen Gras der Felder. „Es kommt immer wieder vor, dass Rehkitze beim Mähen der Felder getötet werden.“ Spüre man die Kitze vor dem Mähen auf, könne man sie rechtzeitig wegtragen. Und so ihr Leben retten.

Landwirte melden sich vor dem Mähen

Eine Methode, die künftig die Jägerschaft Wolfsburg auch in anderen Hegeringen anwenden möchte. Denn das aktuelle Verfahren ist mühsam: „Der jeweilige Landwirt muss sich bei uns melden, dass er mähen will – in der Regel schon am nächsten Tag“, berichtet Michael Dinter. „Dann müssen wir Helfer zusammenrufen und mit ihnen vor dem Mähen das Feld nach Kitzen absuchen.“

Zum Glück habe man mittlerweile viele ehrenamtliche Helfer, auf die man zurückgreifen könne, sagt Ralph Schräder, Vorsitzender der Jägerschaft Wolfsburg. „In diesem Jahr haben wir dafür extra eine What’s-App-Gruppe gegründet. Der gehören aktuell 25 Helfer an – überwiegend junge Frauen.“ Für diese Hilfsbereitschaft sei man sehr dankbar.

Wärmebildkamera spürt Rehkitze auf

Weniger mühsam wäre der Einsatz mit einer Drohne: „Die lässt man früh morgens, wenn es noch nicht so warm ist, mit einer Wärmebildkamera über das Feld fliegen. Dort werden Kitze sofort sichtbar“, sagt er. Dann könne man gezielt diese Stellen aufsuchen, das Kitz in Decken oder Kartons packen und auf ein sicheres Nachbarfeld tragen. Denn: Ein Kitz flüchtet nicht, sondern fühlt sich sicher und bleibt liegen. Beim Wegtragen müsse man sicherstellen, dass das Jungtier keinen menschlichen Geruch annehme – „deshalb Handschuhe und Decken benutzen – die Eltern nehmen es dann wieder auf“, so Schräder.

4000 Euro pro Drohne

Das Problem: Eine Drohne plus hochwertige Wärmebildkamera kostet rund 4000 Euro. Wollen die Jäger fünf Drohnen anschaffen, brauchen sie mindestens 20 000 Euro – und sind auf Spenden angewiesen. Hinzu kommt: „Für jede Drohne brauche ich einen Fachmann, der damit umgehen kann“, betont Michael Dinter. Jeder der vier Hegeringe brauche (mindestens) eine Drohne samt Bediener. „Das wird eine Herausforderung“, sagt Ralph Schräder. „Aber wir nehmen sie an.“

Von Carsten Bischof