Zum Auftakt ins Paddeljahr 2020 zog es die Drachenwölfe vom MTV Vorsfelde am 11.01. erstmals nach Rostock in die Neptun Schwimmhalle. Dort fand bereits zum 14. mal der Rostocker Indoorcup statt. Mit 71 gemeldeten Teams war es die größte Indoor Veranstaltungen, an der die Wolfsburger Wassersportler teilgenommen hatten.