US-Autoklassiker: Velstover cruist im Chevrolet Impala Convertible

Velstove

Der Chevrolet Impala war 1960 das meistverkaufte Auto in den USA. Noch heute ist der Chevy eines der beliebtesten Fahrzeuge der amerikanischen Custom Car-Szene. Mit seinem bollernden V8-Sound und seinem extravaganten Design rollte er auch direkt in das Herz von Andreas Samus – der Velstover hat allerdings eine ganz besondere Variante des US-Giganten.

Der Chevy wirkt elegant und trotzdem kraftvoll

„Ich bin seit meinem 16. Lebensjahr großer Fan amerikanischer Autos der 1950er Jahre. Mit dem heutigen Freundeskreis in der Oldtimerszene gibt es allerdings mittlerweile auch das eine oder andere neuere Fahrzeug, das mir gut gefällt“, sagt der 44-jährige Familienvater. Besonders aber der Chevrolet Impala von 1960 hat es ihm angetan. „Dieses spezielle Design gab es nur in diesem Jahr. Viele Designelemente der späten 50er sind auch beim 60er Impala zu sehen.“ Ein breit gestrecktes „Bat Wing“-Heck (Fledermausflügel), beidseitig drei runde Heckleuchten, Flugzeugflügel samt Kondensstreifen auf den Kotflügeln – der Chevy wirkt elegant und trotzdem kraftvoll.

Das mag auch an seiner schieren Größe liegen: Mit einer Länge von 5,35 Meter und einem Radstand von über drei Metern überragt das Cabrio alle hiesigen SUV locker, allenfalls Pick Ups wie Amarok und Ranger kommen von den Ausmaßen in seine Nähe. Schön ist der Anblick, wenn Andreas Samus die Motorhaube öffnet: Dort sitzt ein V8-Motor mit 5,7 Litern Hubraum, der es mit Doppelvergasern auf eine Leistung von 280 PS bringt. Wie er klingt? Tief, sehr tief sogar und herrlich blubbernd. So, wie es nur amerikanische V8-Motoren aus dieser Epoche tun.

Andreas Samus fährt einen Chevrolet Impala Convertible von 1960

Trotz der schieren Kraft ist er kein Sportler, sondern ein Cruiser mit ultracooler Sitzposition. Die zwei breiten Sitzbänke bieten sechs Insassen Platz und sind originalgetreu in rot-weißem „Houndstooth“-Design (Hahnentrittmuster) gehalten. Der Wagen hat ein USA-typisches weiches Fahrwerk, eine Handschaltung, fünf Rundinstrumente in der Armaturentafel und klassische Spinner-Caps auf den originalen Radkappen (damals Auslieferungsoption). „Ich liebe Ausfahrten an sonnigen Tagen und ganz besonders Fahrten zu Treffen mit Gleichgesinnten“, sagt Andreas Samus. Dazu amerikanische Musik a la „Hushabye“ von den Mystics – und der Tag ist sein Freund.

„Ich bereite auch anderen eine Freude mit meinem Fahrzeug “

Wobei er nicht nur sich selbst eine Freude bereitet: „Der Wagen fällt schon auf in unserer Gegend. Ich bin ein Freund von Originalität und mir liegt sehr viel daran, diese zu erhalten. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man erkennt, dass das Auto auch anderen Menschen Freude bereitet.“ Schon bald wird seine Freude noch größer: Er hat noch zwei weitere 1960er Impalas in einer Garage stehen, in anderen Karosserievarianten. Einen davon möchte der Technische Angestellte von Volkswagen zu Beginn der Oldie-Saison 2021 auf die Straße bringen...

Von Carsten Bischof