Tischlerei aus Vorsfelde fertigt Möbel aus echtem Wolfsburger Holz

Neben schicken Autos und attraktivem Fußball kommen bald auch schöne Möbel aus Wolfsburg. Die Vorsfelder Tischlerei HvM ( Vogelsang) und der Wolfsburg Stadtforst arbeiten eng zusammen – die ersten Möbelstücke aus Wolfsburger Eiche sind bereits fertig und verkauft. Weitere folgen. Nicht nur das: Die HvM-Auszubildende Sarah Hanstein fertigt ihr Gesellenstück – einen edlen Wohnzimmertisch – aus Wolfsburger Rüster (Ulme).

Mehr als Brennholz

Als Privatkunde holt Tischlerei-Chef Gert van Munster schon seit Jahren Brennholz aus dem Wolfsburger Wald. „Irgendwann kam uns die Idee, doch mal was aus Wolfsburger Holz zu machen“, berichtet er. Er habe einen dicken Eichenast mit einer sehr schönen Holzstruktur gesehen. Er beschloss, „erste Schritte zu gehen“ und kaufte das Holz.

Gert van Munster ließ das Eichenholz aus dem Stammforst zwei Jahre lang trocknen und beratschlagte mit Tischlermeister Martin Breitbeck, was man daraus machen könne. „Wir entschieden uns für einen Würfel“, erklärt van Munster. 30 mal 30 mal 45 Zentimeter – normale Sitzhöhe. Mit Erfolg: Kaum standen, besser rollten die Würfel von der Werkstatt in den Verkaufsraum, weckten sie das Interesse von Kunden. „Fast jeder, der in den Laden kommt, erkundigt sich nach dem Würfel“, sagt van Munster. „Zwölf Stück haben wir im vergangenen Jahr verkauft.“ Und in der Werkstatt liegen die nächsten Holzblöcke zur Verarbeitung bereit.

Lob vom Stadtförster

Stadtförster Dirk Schäfer freut sich über den Erfolg der Tischlerei: „Es ist schon ein schönes Gefühl, quasi auf seinem eigenen Holz zu sitzen.“ Er sei gespannt, was HvM aus Wolfsburger Holz noch alles baue. „Wir stehen ja erst am Anfang“, sagt er. Aber der Anfang hat bereits ein eigenes Logo, das die Tischlerei ausschließlich auf Möbelstücke mit Wolfsburger Holz druckt: „ Stadtforst HvM“.

Das wird bald auch das Gesellenstück von Sarah Hanstein schmücken: Die Auszubildende im dritten Lehrjahr fertigt aus Wolfsburger Rüster (Ulme) einen edlen, drehbaren Wohnzimmertisch. „Mit Beleuchtung und Fächern“, sagt sie. Die Zeichnungen sind schon fertig, das Holz liegt bereit – Ende Mai muss sie das Gesellenstück abgeben.

Holz für weitere Projekte

Und Geert van Munster und Martin Breitbeck? Die haben sich im Stadtforst bereits neues Holz reservieren lassen: „Dicke Buche. Mal sehen, was wir daraus machen“, sagt Breitbeck. „Natürlich nehmen wir auch Kundenaufträge dafür entgegen.“ Aber Geert van Munster weist zunächst einmal auf den 15. März hin: „Dann feiert HvM 22. Geburtstag und wir pflanzen neue Bäume im Stadtforst. Vom Fällen bis zum Bearbeiten und Nachpflanzen – für uns bedeutet Holz einen Kreislauf.“

Stadtförster Dirk Schäfer sieht es ähnlich: „Wir fällen Holz, verkaufen es und pflanzen neue Bäume nach – ich vergleiche Waldwirtschaft gerne mit dem Holen frischer Milch beim Bauern.“ Die Zusammenarbeit mit Wolfsburger Holz und einer Vorsfelder Tischlerei bezeichnet er als „rundum schönes Projekt“.

Infos zum Projekt gibt es direkt bei der Tischlerei HvM im Max von Laueweg 5 in 38448 Wolfsburg-Vorsfelde oder im Internet unter www.tischlerei-hvm.de.

