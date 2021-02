Tierischer Ärger: Biber fällte Baum am Wirtschaftsweg in Vorsfelde

Vorsfelde

Alarm für die Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde: Am Samstag um 11.38 Uhr piepsten die Meldeempfänger der Ehrenamtlichen. Es ging nicht um ein Feuer, sondern um quasi tierischen Ärger: Ein Baum, offenbar von einem Biber abgenagt, versperrte den Wirtschaftsweg am Mittellandkanal.

Ursachenforschung: Hier war eindeutig ein Tier am Werk. Quelle: Feuerwehr Vorsfelde

Unter Leitung des stellvertretenden Ortsbrandmeister Stefan Neumann waren elf Helfer an der Kanalböschung im Einsatz. Erst einmal schoben sie die Weide mit vereinten Kräften zur Seite, dann ging es an die Feinarbeit: Da noch einzelne Äste auf den Weg ragten, wurden diese mit einer Handsäge entfernt.

Umfangreiche Baumarbeiten

„In den letzten Wochen wurden in dem Bereich rund um den Allersee und in Vorsfelde umfangreiche Baumarbeiten vorgenommen“, weiß Volkmar Weichert, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr, dessen Laufstrecke dort entlang führt. Anscheinend sucht sich jetzt einer der hier ansässigen Biber die verbliebenen Bäume zum Nagen aus. „Vielleicht war es auch ein Nutria“, so Weichert.

Mit vereinten Kräften: Beim Einsatz im Bereich technische Hilfeleistung ist von den Ehrenamtlichen häufig auch Muskelkraft gefragt. Quelle: Feuerwehr Vorsfelde

Nach etwa 30 Minuten war der Einsatz beendet. Für die Feuerwehr war der Anlass nicht alltäglich: An den Wegen, an denen die ansässigen Biber sich versorgen, werden normalerweise Angestellte oder Firmen im Auftrag des Wasser- und Schiffahrtsamts, der Stadt Wolfsburg oder von den Feldmarksinteressentschaften tätig. Die Aufgabe an sich allerdings gehört zum alltäglichen Geschäft – speziell nach Stürmen sind die Ehrenamtlichen häufig mit der Säge unterwegs und deshalb entsprechend fortgebildet.

Von Andrea Müller-Kudelka