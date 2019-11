Hehlingen

Viele traditionelle Vereinsbälle gibt es mangels Interesse nicht mehr: In Hehlingen ist das anders. Da richtet der TSV nunmehr mit gleichbleibend großem Erfolg jährlich die Schwarz-Rote-Nacht aus. Und auch die mittlerweile 32. Auflage des Traditionsevents war wieder ein voller Erfolg.

199 Gäste feiern mit

Die Gästezahl lässt sich dabei genau beziffern: 199 Menschen feierten am Samstagabend ausgelassen in der Mehrzweckhalle. „Bei 199 ist Schluss. Wenn mehr Leute kommen müssen wir verschieden Auflagen erfüllen“, erklärt der Vereinsvorsitzende Uwe Richter. Die Stimmung war wieder einmal prächtig. „Die Gäste waren sehr zufrieden, die Tanzfläche gut gefüllt“, freute sich Richter. Das la unter anderem an der guten Musik Live-Musik „Lets Dance“-Partyband aus Magdeburg.

Ehrung für Uwe Richter

Die 32. Auflage hatten zudem eine ganz besondere Überraschung zu bieten. Uwe Richter wurde für sein jahrzehntelanges Engagement als Vereinsvorsitzender vom Stadtsportbund geehrt. Seine Vereinsmitglieder hatten ihn klammheimlich für die Auszeichnung „Danke für dein Engagement“ des Sportbundes vorgeschlagen. Bei der Schwarz-Roten-Nacht erhielt er nun Präsent und Urkunde und die verdiente Anerkennung seines Ehrenamtes.

Seit 30 Jahren an der Spitze

Denn das Richter die Auszeichnung bekam, ist keinesfalls Zufall. Seit nunmehr 30 Jahren leitet er als Vorsitzender die Geschicke des TSV Hehlingen – das ist die Hälfte der Zeit, die der Verein existiert. Wer kann das schon von sich behaupten?

Von Steffen Schmidt