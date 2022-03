Wolfsburg

Diese Entscheidung bedeutet Sicherheit für die rund 90 Mitarbeitenden von Real in Nordsteimke: Ein neuer Eigentümer führt den Supermarkt trotz der Zerschlagung der Warenhauskette weiter unter dem Namen beziehungsweise der Marke Real fort – zumindest vorerst. In der vergangenen Woche hat das Bundeskartellamt grünes Licht für das Vorhaben gegeben.

Eigentlich wollte der russische Finanzinvestor SCP die von ihm aufgekaufte Real-Kette vollständig zerschlagen. Seit einigen Tagen steht fest, dass die Marke an 58 Standorten in ganz Deutschland doch erhalten bleibt. Einer von ihnen ist Nordsteimke.

Unternehmerfamilie und Real-Manager übernehmen Filialen

SCP hat die betroffenen Filialen an die Unternehmerfamilie Tischendorf und eine Gruppe von Real-Managern verkauft. Die wollen die 58 Supermärkte unter der bekannten Flagge weiterführen: „Zusammen mit dem zukünftigen Management-Team ist es unser Ziel, die real GmbH als SB-Warenhausunternehmen mit einem Lebensmittel- und Nonfood-Sortiment substanziell zu modernisieren und damit sehr erfolgreich neu auszurichten“, sagt Unternehmer Dr. Sven Tischendorf. Die offizielle Übernahme erfolgt zum 1. Juli.

Er begrüßt den Erhalt von Real: Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes, begrüßt das Vorhaben: „Neben der Planungssicherheit für die Beschäftigten ist damit auch eine Chance für den Wettbewerb verbunden. (...) Die Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren von dem Weiterbetrieb der Standorte, weil ihre Auswahl vor Ort erhalten bleibt.“

Das Gebäude des Real-Marktes gehört Edeka

Wie lange der Real-Markt wirklich noch in Nordsteimke bleibt, wird sich allerdings frühestens nach der Übernahme durch den neuen Eigentümer im Juli zeigen. Denn: Das Gebäude des Supermarktes hat im vergangenen Jahr Konkurrent Edeka gekauft. Den bestehenden Mietvertrag mit Real übernahm das Unternehmen gleich mit. Edeka Minden-Hannover hat sich bislang noch nicht zu der Frage geäußert, wie es mit dem Gebäude in Nordsteimke langfristig weitergehen soll. Auf WAZ-Nachfrage schrieb eine Sprecherin vor einigen Wochen lediglich, dass Edeka den bestehenden Mitvertrag „in jedem Fall erfüllen“ werde. Fest steht: Der Markt in Nordsteimke ist in die Jahre gekommen, Sanierungen sind dringend erforderlich.

Wolfsburgs zweite ehemalige Real-Filiale im Heinenkamp hat mittlerweile Kaufland übernommen. Der neue Supermarkt ist der erste des aus Neckarsulm stammenden Unternehmens in Wolfsburg. Er hat im November 2021 eröffnet.