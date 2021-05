Vorsfelde

Feuchtigkeit, Schimmel, Silberfischchen – Alexander John und seine Familie fühlen sich nicht mehr wohl in ihrer Erdgeschosswohnung in der Potsdamer Straße. Seit Jahren beschwere er sich bei Adler Real Estate, der Immobilienfirma. „Aber wie immer ist angeblich der Mieter schuld“, sagt der 46-jährige Vorsfelder. Doris Zander, Sprecherin der Adler-Mieter, die unter anderem Angst vor zu hohen Mietsteigerungen nach den geplanten Modernisierungen in den Blöcken haben, unterstützt die Familie John jetzt.

Beide wandten sich an die WAZ mit der Vermutung, dass Alteingesessene mit bisher noch sehr günstigen Mietverträgen vergrault werden sollen. Das Immobilienunternehmen Adler widersprach diesem Vorwurf vehement und schickte eine lange Liste mit Maßnahmen, die nach den Beschwerden in diesem speziellen Fall bereits ergriffen worden seien.

Maßnahmen der Immobilienfirma

„Aus der Liste sollte eher hervorgehen, dass wir uns um die Probleme unserer Mieter kümmern“, kommentiert ein Sprecher der Adler. Demnach wurden im Juli 2019 Fensterfalzlüfter montiert, um beim Lüften zu unterstützen. Schimmel sei bereits im Jahr 2020 durch eine Malerfirma entfernt worden, einen zweiten Auftrag dafür habe es am 9. März 2021 gegeben. Im Mai 2020 habe ein Tischler die Balkontür repariert, Mitte August 2020 sei eine Rohrreinigungsfirma beauftragt worden und auch zwei Aufträge zur Bekämpfung der Silberfischchen habe es gegeben – im August 2020 und im April 2021 sowohl für die Wohnung als auch für den darunter liegenden Keller.

Silberfische: Alexander John hat im keller Köder ausgelegt. Quelle: Britta Schulze

Symptom-Bekämpfung statt Ursachenforschung?

Alles nur Symptombekämpfung, kritisiert Alexander John. „Der Schimmel wurde nicht fachgerecht entfernt, sondern mit Peroxid behandelt und überstrichen. Und die Kammerjägerin hat mir mitgeteilt, ich müsse das Laminat, das wir vom Vormieter übernommen hatten, komplett austauschen.“ Das aber ist seiner Ansicht nach rausgeworfenes Geld, solange nicht Lücken zwischen Bodenplatte und Wänden beseitigt werden. Er würde dafür ein Zimmer nach dem anderen leer räumen, versichert er. „In der Küche gibt es keine Probleme mehr, seitdem die neu verputzt ist“, führt er an. Seine Vermutung: Nässe und Silberfischchen gelangen durch diese Lücken vom Keller in die Wohnung – die Folge eines Wasserschadens im Keller, der ebenfalls nicht fachgerecht behoben worden sei.

Nicht schön – und vermutlich auch nicht gesund: Schimmel im Schlafzimmer von Alexander John. Quelle: Britta Schulze

Laut Adler ist es „technisch in den Gebäuden nicht möglich, dass Feuchtigkeit aus Ritzen in der Bodenplatte oder den Wänden kommt“. Die Schornsteine seien abgedichtet worden, um das Eindringen von Flugschnee oder Feuchtigkeit zu verhindern und ein neuer Wasser-Wandanschluss zwischen dem Gebäudeversatz Potsdamer Weg 13 bis 15 hergestellt. Ein Hausmeister habe dafür berichtet, dass bei seinem Besuch in der Wohnung der Johns 2019 die Luftfeuchtigkeit bei über 60 Prozent lag und es zu kalt gewesen sei.

Lesen Sie auch:

Kommentar von Carsten Bischof zu Modernisierungsplänen von Adler

Mieter protestieren gegen Aufstockung ihrer Wohnblöcke

Sanierungsärger im Heidgarten: Das sagen die Investoren

„Wir heizen, wenn es kalt ist“, versichert John. Angesichts der zugigen Fenster und der alten Fassade entweiche die Wärme aber. Die Bude würde deshalb trotz gestiegener Heizkosten einfach nicht richtig warm. „In einem Jahr sehe ich den Maler wieder“, vermutet John. Am schlimmsten sei, dass er sich wegen des Schimmels um die Gesundheit seiner Kinder (14 und 17 Jahre alt) sorge.

Tipps zum Lüften und Heizen Immer wieder gibt es Beschwerden über Schimmel in Mietwohnungen, immer wieder vermuten Immobilienunternehmen Fehler beim Lüften und Heizen als Ursache, immer wieder versichern die Betroffenen, alles richtig zu machen. Die WAZ hat einige Tipps zusammengestellt. Die können übrigens auch bei Eigentumswohnungen oder im eigenen Haus hilfreich sein... 1. Oft genug lüften – das heißt zwei- bis viermal täglich für etwa zehn Minuten. 2. In Bad und Küche sollten zusätzlich nach dem Duschen, Baden oder Kochen kurz die Fenster geöffnet werden, und zwar möglichst weit. 3. Am besten funktioniert Querlüften: dazu Fenster und Türen in unterschiedlichen Räumen öffnen, so dass Durchzug entsteht (Achtung: Loses Papier lieber vorher beschweren oder wegräumen – und Türstopper oder mehrere Familienmitglieder benutzen, damit es nicht knallt). 4. Schränke oder Regale sollten möglichst nicht direkt an den Außenwänden stehen, da sich dann dahinter Feuchtigkeit sammeln und Schimmel entstehen könnte. Lieber 10 Zentimeter Abstand lassen. Das gilt insbesondere für Schlafzimmer, die meist deutlich kühler sind und in denen sich durch den Schweiß und den Atem in der Nacht Feuchtigkeit ansammeln kann. 5. Dauerlüften durchs gekippte Fenster ist speziell bei Kälte oder Regen eher schädlich, da dann kein Austausch stattfindet sondern die feuchte Außenluft, die hineinströmt, zusätzlich für Feuchtigkeit im Inneren sorgt. 6. Während des Lüftens die Heizung drosseln, danach gleich wieder hochdrehen. 7. Räume, die für längere Zeit eigentlich nicht geheizt werden müssen, trotzdem möglichst nicht komplett auskühlen lassen. 8. Wäsche auch im Winter nicht in der Wohnung trocknen. 9. Kondenswasser an den Scheiben ist ein recht sicheres Zeichen für ungenügendes Lüften oder Heizen. Wegwischen und bei Punkt 1 neu starten. 10. Zur Kontrolle im Zweifel ein Hygrometer besorgen. Die Feuchtigkeit im Raum sollte übrigens dauerhaft unter 50 Prozent liegen, auch wenn das Wohlfühlklima bei etwa 60 Prozent liegt, da bei zu trockener Luft die Schleimhäute gereizt werden.

Erst einmal gibt es aber noch eine weitere Maßnahme der Adler Real Estate: eine Kamerabefahrung des Fallstrangs bis zum Anschluss ans öffentliche Netz. Ob vielleicht doch im Rohrsystem der Ursprung des Problems liegt, soll sich so bis Mitte Mai zeigen.

Von Andrea Müller-Kudelka