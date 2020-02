Hurra, Hurra der Storch ist da

Velstove

Die Velstover dürfen sich seit Samstag wieder über den Besuch eines alten Bekannten freuen: Der Storch ist zurück. Mit seiner Ankunft am 1. Februar ist er in diesem Jahr wohl der erste seiner Zunft im Wolfsburger Stadtgebiet. „Im Moment ist er fleißig dabei sein Nest wieder auf Vordermann zu bringen. Es ist jedes Jahr von Neuem schön, das miterleben zu dürfen“, freut sich Ina-Maria Schinzel, die in Sichtweite des Storchennestes wohnt.

Die jetzigen Früh-Ankömmlinge kommen aus nah gelegenen Winterquartieren, beispielsweise aus Frankreich oder Spanien. Warme Luftströmungen aus Südwesten lassen sie zu uns losfliegen. Sie sind in diesem Jahr erneut außergewöhnlich früh dran. Die ersten Störche in Niedersachsen wurden bereits vor gut zwei Wochen gesichtet. Manche Störche setzen mittlerweile sogar gar nicht erst zum Auslandsflug an – 64 der niedersächsischen Exemplare haben diesen Winter in Deutschland verbracht, zum Beispiel in der Wesermarsch oder in Hessen. Mit 1133 Weißstorchpaaren in Niedersachsen wurde im letzten Jahr übrigens der höchste Bestand seit 60 Jahren registriert.

Von Steffen Schmidt