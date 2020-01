Sternsinger bringen Vorsfeldern den Segen

Vorsfelde

Bevor die Vorsfelder Sternsinger am Sonntagmittag auszogen, um den Vorsfeldern den Segen zu bringen, erhielten sie selbst einen Segen in der St.-Michael-Kirche. Die drei Könige sagten einen Segensspruch und blieben dabei souverän und ohne jegliche Anzeichen von Aufregung. Ebenfalls wurde bei dieser Segnung das Ziel der Sternsinger vom Pfarrer genannt. „Tragt die Freude Christi in die Herzen der Menschen“, gab der Geistliche dem Gemeindenachwuchs mit auf den Weg.

Lieder über Frieden und Zusammenhalt

Natürlich wurden die Sternsinger auch ihrem Namen gerecht und lieferten der Gemeinde auch eine musikalische Darbietung. Begleitet von Gitarrenspiel trugen sie ihre frohe Botschaft in die Herzen der Zuhörer. Dabei sangen sie Lieder, welche vor allem Frieden und Zusammenhalt thematisierten. Von Eltern und Großeltern erhielten die kleinen Könige, Sternträger und Begleiter dafür einen wohlverdienten Applaus.

Die Veranstaltung endete mit dem musikalischen Auszug der Sternsinger aus der Kirche. Damit begann ihre eigentliche Mission: Als die Heiligen Drei Könige machten sie sich auf den Weg, um im gesamten Gemeindegebiet, welches von Hehlingen bis Parsau reicht, ihren Segen zu verbreiten und Spenden zu sammeln.

Aktion ist bei der Gemeindejugend beliebt

Bei den Gemeindemitglieder sind die Sternsinger gern gesehen: „Wir halten diese Aktion für eine durchaus positive Sache. Das eigene Haus wird gesegnet und Bedürftigen wird geholfen“, sagten Jupp und Antje Schaffhauser. Und das Sternsingen erfreute sich bei der Gemeindejugend einer hohen Beliebtheit.

Bei der diesjährigen Auflage der Spendenaktion sollen die Einnahmen von Krieg bedrohten Kindern im Libanon zugute kommen. Das Motto lautet „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“.

Von Finn Kahrens