Wohnblöcke im Heidgarten: Modernisierung und Aufstockung beginnen

Die Bauarbeiten im Vorsfelder Heidgarten haben begonnen: Adler Real Estate will in den kommenden drei bis vier Jahren seine 1000 Mietwohnungen modernisieren und durch Aufstockung vorhandener Blöcke rund 200 neue Wohnungen bauen. Das Unternehmen startet jetzt im Lüneburger Ring und an der Hermann-Löns-Straße.

Eine Bildergalerie von den Bauarbeiten:

An der Hermann-Löns-Straße beginnen die Arbeiten in den Gebäuden mit den Nummern 1 bis 7 sowie 9 bis 15. „Alles ist zugerüstet“, sagt der verantwortliche Adler-Mitarbeiter Andreas Bening. Die Wohnungen würden neue Fenster und neue Wärmedämmung bekommen, Keller und Balkone würden modernisiert und die Fassade erneuert. Laut Bening sollen die Energiekosten pro Wohnung um bis zu 40 Prozent sinken. Zudem will Adler Real Estate Fahrstühle einbauen und die Flure „nahezu barrierefrei“ gestalten.

Aufstockung am Lüneburger Ring

Noch umfangreicher werden die Arbeiten am Lüneburger Ring 11 bis 21: „Hier stocken wir um ein weiteres Stockwerk auf“, erklärt Bening. Alle dreigeschossigen Gebäude von Adler Real Estate im Heidgarten sollen ein viertes Stockwerk bekommen. „Für die Bauphase schaffen wir Ausweichblöcke“, sagt Bening. Dort würden 16 bis 17 Ersatzwohnungen zur Verfügung gestellt – für Mieter, deren Wohnungen gerade modernisiert werden.

„Wir rechnen damit, dass unsere Mieter rund vier Wochen in einer Ausweichwohnung bleiben“, sagt Andreas Bening. Diese Wohnungen seien möbliert und sofort nutzbar. Sobald eine Wohnung modernisiert ist, ziehen die Mieter zurück in ihre Wohnung – und die nächsten Mieter ziehen vorübergehend in die Ersatzwohnung.

Investition von 100 Millionen Euro geplant

Insgesamt will Adler Real Estate in den nächsten drei bis vier Jahren rund 100 Millionen Euro in die Arbeiten im Vorsfelder Heidgarten investieren. Die Mieten sollen anschließend laut Andreas Bening um rund zwei Euro pro Quadratmeter steigen – „minus sinkender Energiekosten“. Außerdem sind natürlich neue Parkplätze geplant.

Von Carsten Bischof