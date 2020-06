Vorsfelde

Corona macht kreativ. Das zeigte die Vorsfelder St.-Petrus-Kita mit ihrer Ausstellung in und an der Petrus-Kirche. Kinder und Eltern bastelten dafür tüchtig, Videos und sogar ein eigener Song entstanden. Alles zuhause, weil die Kita wegen Corona geschlossen war. Jetzt geht die sehr erfolgreiche Schau zu Ende – und das nächste Projekt steht in den Startlöchern: eine Schnitzeljagd, die Eltern und Erzieherteam gemeinsam erarbeitet haben.

Und die funktioniert so: In Kisten, die an verschiedene Orten in Vorsfelde und Wendschott versteckt sind, sind verschiedene Spiele wie Rätsel oder Puzzle und Aufgaben, die die Kinder lösen sollen. Außerdem müssen markante Orte in den beiden Orten gesucht werden. Mit Hilfe der Eltern. Dazu gibt es ein Logbuch, in dem Kinder ihre Erlebnisse in und nach der Corona-Schließung der Kita festhalten sollen. Am Ende warten auf die Kinder eine Überraschung und ein kleines Geschenk.

Kinder und Eltern gehen auf Schnitzeljagd

Die Schnitzeljagd ist noch einmal ein Projekt, in der Kinder und Eltern etwas gemeinsam unternehmen. Die Petrus-Kita gibt Anregungen – es ist also ein ähnliches Konzept wie die Ausstellung in und an der St.-Petrus-Kita, die jetzt zu Ende geht. Mit einem wichtigen Unterschied, erklärt Kita-Leiter Detlef Heubach: „Die Vorbereitungen zur Ausstellung musste wegen Corona aus der Not heraus zuhause stattfinden. Mit der Schnitzeljagd wollen wir die Corona-Kita-Schließungszeit hinter uns lassen und positiv nach vorne schauen.“

Positiv ist auch die Bilanz der Ausstellung. Alle Beteiligten sind hochzufrieden, zahlreiche Besucher kamen – und wurden selbst kreativ. Das gefiel Propst Dr. Ulrich Lincoln. „Viele neue Dinge sind entstanden“, lobt er.

Kreativität auf dem Kirchenrasen

Auf dem Rasen vor der Kirche war die Kreativität gut zu sehen: Besucher schufen dort aus Naturmaterialien wie Tannenzapfen, Steinen und kleinen Ästen interessante Motive. Die werden nun abgeräumt. „Der Rasen muss mal wieder gemäht werden“, erklärt Projektleiterin Kathrin Lohse.

Sie hat die Ausstellung vor Ort betreut, Gruppen und Einzelbesuchern die einzelnen Objekte erklärt. Es entstanden so viele interessante Gespräche, zum Beispiel mit einem älteren Ehepaar, dass sich sehr viel Zeit beim Schauen gelassen habe. Aber auch die Eltern sind von der Aktion begeistert: „Es gab viele positive Reaktionen“, erzählt Elternvertreterin Jenny Hodel. Nur für die Eltern, die beide berufstätig sind, sei es manchmal schwierig gewesen, Arbeit und Basteln mit den Kindern unter einen Hut zu bringen.

Der Wall bleibt auch nach der Ausstellung

Ein Mitmach-Objekt bleibt nach dem Ende der Ausstellung: Besucher können weiterhin an dem kleinen „Wall“ bauen, der aus Naturmaterial auf der Kirchenmauer entstanden ist.

