Vorsfelde

Erst eins, dann zwei, dann drei und vier: Die evangelische Kirchengemeinde St. Petrus/Heiliggeist zog am Dienstagnachmittag ihren vierten und größten Herrnhuter Weihnachtsstern an der St. Petrus-Kirche hoch – gut sichtbar am Kirchendach an der Straße An der Propstei. Gestiftet wurde er wieder von der Familie Hohls-Kluge, Malermeister Carsten Drewitz half beim Hochziehenper Kran in gute sechs Meter Höhe.

Die Kirche möchte in trüben Corona-Zeiten Freude bereiten

Gerade in den trüben Corona-Zeiten wolle man den Vorsfeldern eine Freude bereiten, betonte Propst Ulrich Lincoln. Umso mehr freue er sich über den großen vierten Weihnachtsstern der Kirchengemeinde. Er hat einen Durchmesser von 1,90 Meter. Wegen der vielen Zacken der Kunststoff-Stahl-Konstruktion hatten die Helfer alle Mühe, ihn per Hand vom Propsteihof zur Kirche zu tragen.

An der St. Petrus-Kirche zogen Helfer den neuen Herrnhuter Weihnachtsstern hoch

Dort befestigten ihn Carsten Drewitz und Küster Jonas Roth an einem Kran und ließen sich mit dem Stern in die Höhe hieven. Anschließend sicherten sie das Schmuckstück in sechs Metern Höhe und testeten die Beleuchtung – „sieht toll aus“, freute sich Propsteikantor Paul-Gerhard Blüthner. Aber nach dem Test schalteten sie die Beleuchtung schnell wieder aus, denn: „Die vier Sterne leuchten offiziell erst am ersten Advent“, betonte Birgt van der Velten vom Büro der Kirchengemeinde St. Petrus/Heiliggeist.

Der Weihnachtsstern hängt – eine Bildergalerie:

Die St. Petrus-Kirche in Vorsfelde hat seit Dienstag einen neuen, großen Herrnhuter Weihnachtsstern. Mit vereinten Kräften befestigten ihn Helfer am Gotteshaus.

Die drei weiteren Sterne in unterschiedlichen Größen – übrigens ebenfalls von Hohls gestiftet – befinden sich ebenfalls an der St. Petrus-Kirche (über dem Haupteingang sowie in Richtung Lange Straße und Braunschweigische Landessparkasse). Sie haben Durchmesser von 90 und 130 Zentimetern und werden ebenfalls beleuchtet.

Sterne leuchten am Sonntag beim ökumenischen Open Air-Gottesdienst

Erstmals leuchten sollen alle Weihnachts-Sterne am Sonntag, 29. November, um 16 Uhr zu Beginn des ökumenischen Open Air-Lichtergottesdienstes an der St. Petrus-Kirche. Mit dieser Aktion wird die Spenden-Aktion für den Kauf von sieben neuen Kirchenglocken für die evangelische Kirchengemeinde St. Petrus/Heiliggeist und die katholische Kirchengemeinde St. Michael in Vorsfelde eingeläutet.

Ganz schön groß: der Herrnhuter Weihnachtsstern. Quelle: Roland Hermstein

Die Industriedesignerin Petra Brockmeyer hat extra für diese Aktion ein großes Plakat gestaltet – das Drewitz und Roth in einer rund acht Metern Höhe über dem Haupteingang befestigten. „Parallel zum Plakat gibt es auch eine Homepage auf der Internetseite der Propstei Vorsfelde“, berichtete sie. Insgesamt wollen die beiden Kirchengemeinden 260 000 Euro für den Kauf von drei großen Bronzeglocken für St. Petrus und vier kleine Glocken für St. Michael sammeln. Bis 2024 sollen die Glocken angeschafft worden sein – dann sollen sie geweiht werden. Genau 100 Jahre nach der Weihung der alten Kirchenglocken.

Von Carsten Bischof