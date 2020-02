St. Petrus-Kita: Ortsrat votiert einstimmig für die Neubau-Pläne

Vorsfelde

Der Vorsfelder Ortsrat hat dem Neubau der St. Petrus-Kita und dem städtischen Haushalt plus Investitionsprogramm am Dienstagabend grünes Licht gegeben – allerdings mit Bedingungen. Außerdem diskutierte er kontrovers über die Umsiedlung der Stadtteilbibliothek aus dem alten Rathaus ins Schulzentrum. Eine Entscheidung darüber traf er noch nicht.

Auch bei Kitas sparen

Rund 7,5 Millionen Euro soll der Neubau der St. Petrus-Kita kosten – „das sind 3500 Euro pro Quadratmeter“, betonte Andrea Helbing ( CDU). Sie regte an, bei künftigen Kita- oder Schulbauten auf die Kosten zu achten, denn: „Wir müssen in Wolfsburg sparen. Dann müssen künftig auch dort sparen und den Wolfsburger Standard absenken.“ Wobei Claudia Schmidt-May von der Stadtverwaltung extra betonte: „Pro Kind gerechnet ist so ein großer Neubau sogar günstiger als eine kleinere Einrichtung.“

Kein neuer Spielplatz

Die St. Petrus-Kita werde künftig zwei Krippen-und fünf Kita-Gruppen beherbergen und in einer Rundlingsform gebaut. Laut Stadtjugendpfleger Gunnar Czimczik verzichtet die Stadt auf den Neubau eines öffentlichen Spielplatzes neben dem Abenteuerspielplatz Buntspecht, weil der Schulhof der benachbarten Heidgartenschule umgestaltet werden soll – „und der ist öffentlich zugänglich“. Torsten Felgentreu ( SPD) wollte wissen, „wann konkret“ die Heidgartenschule saniert und umgebaut werden soll – eine Antwort bekam er nicht. Man sei „in der Abstimmung“, so Schmidt-May. Am Ende votierte der Ortsrat einstimmig für den Objektbeschluss.

30 000 Euro für 875-Jahr-Feier

Auch dem städtischen Haushalt 2020/21 inklusive Investitionsprogramm stimmte der Ortsrat ohne Gegenstimme zu – mit Ergänzungen: Er fordert einen Zuschuss von 30 000 Euro für seine 875-Jahr-Feier im September, eine Neuordnung des Verkehrs am Schulzentrum und die Nutzung des alten Wasserverbands-Gebäudes für das Schulzentrum sowie die komplette Sanierung (auch Hagelschäden) des Gebäudeensembles. Weitere Anträge: Vorsfelde soll ins Verkehrskonzept rund um Reislingen, Hehlingen und Nordsteimke eingebunden und die Verwaltungsstelle (Rathaus) endlich saniert werden.

Diskussion über Stadtteilbibliothek

Diskussionen gab es um die von der Verwaltung vorgeschlagene Umsiedlung der Stadtteilbibliothek vom Rathaus ins Lernzentrum des Schulzentrums. Kevin Butler (Stadt Wolfsburg) pries die Vorteile der Zusammenlegung an – mehr Personal, mehr Auswahl, mehr Öffnungszeiten. Ortsbürgermeister Günter Lach ( CDU) sprach sich gegen den Umzug aus: „Die Stadtteilbibliothek soll in der Innenstadt bleiben.“ Sandra Straube (PUG) und Kerstin Struth ( SPD) hingegen finden den Umzug gut: Das Schulzentrum sei gut angebunden und barrierefrei erreichbar.

Eichholz-Halle wird saniert

Ratsherr Werner Reimer ( CDU) kam mit froher Kunde aus dem Schulausschuss in den Ortsrat: Der Ausschuss hat höheren Kosten für die Sanierung der Sporthalle 2 im Vorsfelder Schulzentrum zugestimmt – sie soll eine neue Decke, neue Beleuchtung, neue Fenster, neuen Boden und neue Prallwände bekommen. Zusätzlich zur ohnehin geplanten Sanierung.

Von Carsten Bischof